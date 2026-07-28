قادمة من لبنان.. إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بعملية أمنية في ريف دمشق

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية، مساء أمس الاثنين، إحباط محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة في ريف دمشق قادمة من الأراضي اللبنانية، وذلك ضمن عدة عمليات أمنية خلال يوليو/تموز الجاري.

وقالت إدارة المكافحة ـ عبر معرفاتها الرسمية ـ إن ضبط المواد كان بعملية أمنية في منطقة النبك بريف دمشق أسفرت عن توقيف شخص وضبط 850 ألف حبة مخدرة.

وأكدت الإدارة "مصادرة الشحنة بالكامل، واستمرار التحقيقات مع الموقوف لكشف شركائه وباقي المتورطين، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

إحباط محاولتين من لبنان

وفي 21 يوليو/تموز الجاري، أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط محاولة تهريب شحنة مواد مخدرة قادمة من الحدود اللبنانية خلال عملية أمنية في ريف دمشق.

وذكرت "سانا" أن العملية أسفرت عن توقيف متورطين، وضبط 113 كيلوغراما من ‏‏مادة الحشيش، و46 ألف حبة من الكبتاغون، و1.2 كغ من مادة الكريستال.‏

وتمكنت السلطات الأمنية السورية في مطلع يوليو/تموز الجاري من إحباط ‏‏محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي اللبنانية باتجاه مزارع ‏‏النبك أيضا، وذلك "عقب عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة".‏

وذكرت "مكافحة المخدرات" أن العملية أسفرت عن إلقاء ‏‏القبض على متورط وضبط 832 ألف حبة كبتاغون.‏

حملة وطنية

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع أكد أن بلاده "ورثت عن الحقبة البائدة إرثا ثقيلا من صناعة المخدرات وترويجها"، وذلك في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

وأضاف الشرع ـ عبر (إكس) ـ أن "أولوياتنا إعلان حرب شاملة على هذه الآفة لتجفيف منابعها وقطع طرق تهريبها".

وسبق أن أعلنت الداخلية السورية في فعالية إطلاق "الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان"، في 26 يونيو/حزيران الماضي بحضور الرئيس السوري، عن تفكيك 17 معملاً لتصنيع الكبتاغون، وضبط 20 مستودعا للتخزين، بالإضافة إلى تفكيك 90 شبكة تهريب.

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كما أسفرت جهود المكافحة عن ضبط 697 مليون حبة كبتاغون، و221 طنا من المواد الأولية اللازمة للتصنيع، وكميات أخرى من الحشيش، والكريستال، والأدوية المخدرة، والكوكايين، والهيروين، بحسب أرقام الداخلية السورية.