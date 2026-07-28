عادت طائرة "إيرباص إيه 350-1000 يو إل آر" المخصصة لمشروع "صن رايز" التابع لشركة "كانتاس" الأسترالية، إلى مدينة تولوز الفرنسية، صباح الثلاثاء 28 يوليو/تموز الجاري، بعد رحلة اختبار بلا توقف من ملبورن استغرقت نحو 24 ساعة و24 دقيقة، وفق بيانات ملاحية حللتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة، وأظهرت اتخاذها مسارا شرقيا عبر المحيط الهادي وأمريكا الشمالية والمحيط الأطلسي.

وقبيل هبوطها النهائي، نفذت الطائرة اقترابا منخفضا فوق أحد مدرجي مطار تولوز بلانياك، ثم عاودت الصعود وأجرت دورة جوية حول المطار، قبل أن تهبط بعد نحو 13 دقيقة، في مناورة لم توضح إيرباص حتى وقت إعداد المادة إن كانت جزءا مخططا من برنامج الاختبار أم لا.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة اقتراب الطائرة من مدرج مطار تولوز بلانياك جنوبي فرنسا، قبل أن تعاود الارتفاع وتنفذ دورة جوية، ثم تعود لإتمام هبوطها النهائي.

24 ساعة دون توقف

وتُظهر بيانات ملاحية من منصة "فلايت رادار"، حللتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة، أن الطائرة التي تحمل التسجيل الفرنسي (F-WULR)، أقلعت من مطار ملبورن عند الساعة 05:27 مساء الاثنين بالتوقيت المحلي.

وهبطت الطائرة في مطار تولوز بلانياك عند الساعة 09:51 صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي، بعد نحو 24 ساعة و24 دقيقة من إقلاعها، بينما امتدت الفترة من بدء حركتها على أرض مطار ملبورن حتى توقفها في تولوز إلى نحو 24 ساعة و31 دقيقة.

وخلال الدقائق الأخيرة من الرحلة، كان يتابع الطائرة مباشرة أكثر من 126 ألف مستخدم، لتحتل المرتبة الأولى بين أكثر الرحلات متابعة عالميا على المنصة.

عبر المحيطين

واتجهت الطائرة بعد إقلاعها من ملبورن نحو بحر تسمان، قبل أن تمر إلى الشمال الشرقي من نيوزيلندا وتواصل التحليق فوق وسط المحيط الهادي.

إعلان

ووثق مقطع فيديو نشره حساب شركة "كانتاس" الأسترالية عبر إنستغرام لحظة إقلاع الطائرة التجريبية من مطار ملبورن.

وبعد نحو 8 ساعات ونصف من الإقلاع، عبرت الطائرة خط الاستواء فوق المحيط الهادي، ثم اتجهت نحو الساحل الغربي لأمريكا الشمالية.

ومرت الطائرة قبالة ولاية كاليفورنيا، قبل أن تعبر غربي الولايات المتحدة باتجاه الشمال الشرقي، ثم تواصل مسارها فوق كندا وشمال مقاطعة كيبيك.

ومن شمال شرقي كندا، عبرت الطائرة جنوب غرينلاند والمحيط الأطلسي باتجاه المملكة المتحدة، ثم اتجهت جنوبا نحو فرنسا وبدأت هبوطها التدريجي إلى تولوز.

وحافظت الطائرة خلال أجزاء طويلة من الرحلة على ارتفاعات تراوحت بين 35 ألفا و41 ألف قدم، ووصلت سرعتها الأرضية فوق بعض أجزاء المحيط الهادي إلى أكثر من 660 عقدة.

دورة حول الأرض

وكانت الطائرة نفسها قد غادرت تولوز صباح الخميس 23 يوليو/تموز، متجهة إلى ملبورن في أول رحلة مباشرة لها إلى أستراليا.

وسلكت في رحلة الذهاب مسارا شرقيا عبر البحر المتوسط وشمال مصر وشبه الجزيرة العربية والمحيط الهندي، قبل أن تهبط في ملبورن بعد 19 ساعة و13 دقيقة.

وفي رحلة العودة، واصلت الطائرة حركتها نحو الشرق بدل الرجوع عبر المحيط الهندي، فعبرت المحيط الهادي وأمريكا الشمالية والمحيط الأطلسي حتى وصلت إلى فرنسا.

اختبار الخزان

وتأتي الرحلتان ضمن حملة اختبار واعتماد تستمر نحو شهرين للطائرة التي تحمل الرقم التسلسلي "إم إس إن 707" (MSN 707)، وتشمل قرابة 80 ساعة من الاختبارات الجوية قبل تجهيزها للاستخدام التجاري.

وتختبر الحملة تعديلات النسخة فائقة المدى، أبرزها خزان وقود إضافي بسعة 20 ألف لتر ونظام مطور لإدارة الوقود، إلى جانب نحو 5 أطنان من أجهزة القياس وأكثر من ألف مستشعر لمراقبة أداء الطائرة وأنظمتها خلال الرحلات الطويلة.

أطول الرحلات

وطُورت طائرة "إيه 350-1000 يو إل آر" خصيصا لمشروع "صن رايز"، الذي تعتزم "كانتاس" من خلاله تشغيل رحلات يومية بلا توقف بين سيدني ولندن اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول 2027، على أن تُطرح التذاكر في فبراير/شباط من العام نفسه، ويتبعها لاحقا خط مباشر بين سيدني ونيويورك.

وطلبت "كانتاس" 12 طائرة من هذا الطراز، ومن المقرر تسليم أولها في أبريل/نيسان 2027، بعد انتهاء الاختبارات وإجراءات الاعتماد.

وستضم كل طائرة 238 مقعدا موزعة على 4 درجات، وهي أدنى كثافة مقاعد لطائرة إيه 350-1000، إلى جانب منطقة مخصصة للحركة والتمدد وشرب المياه، ضمن تصميم يستهدف الرحلات التي قد تصل مدتها التجارية إلى 22 ساعة.