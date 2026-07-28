السعودية تعلن التصدي لهجوم جديد بمسيّرات مصدرها العراق

أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن دفاعاتها دمرت مسيّرات حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية، خلال الساعات الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان، مساء اليوم الثلاثاء إن "المحاولات الإرهابية انطلقت مجددا من الأراضي العراقية ونفذتها مليشيات تابعة لإيران".

وشدد البيان على حق المملكة في الدفاع عن نفسها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.

بدورها، أكدت الخارجية السعودية ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان.

وأدانت الوزارة "استمرار مليشيات تابعة لإيران بالعراق بإطلاق مسيّرات على منشآت بترولية بالمنطقة الشرقية"، مؤكدة الاحتفاظ بالحق القانوني لاتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على مصادر العدوان.

هجوم متكرر

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت، أمس الاثنين، اعتراض طائرات مسيّرة قادمة من العراق حاولت استهداف منشآت بترولية في منطقتي الشرقية والرياض.

وأكد المتحدث باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي أن هذه المحاولات انطلقت من الأراضي العراقية، ونفذتها "مليشيات إرهابية تابعة لإيران".

وعقب الحادثة، طالبت وزارة الخارجية السعودية حكومة بغداد، بمنع استخدام أراضي العراق لشنّ أي هجمات على المملكة.

أما العراق، فقد أعلن مساء الاثنين، فتح تحقيق في انطلاق طائرات مسيّرة من أراضيه لاستهداف منشآت نفطية في السعودية، وسط إدانات خليجية للاعتداءات، معتبرة إياها تصعيدا خطيرا وتهديدا لأمن المنطقة.