طيران ألماني إلى دمشق وحلب.. ومفاوضات لاستئناف رحلات القاهرة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا عن انضمام شركتين ألمانيتين لتسيير رحلات منتظمة بين البلدين، في حين كشفت وزارة الطيران المدني المصرية عن مفاوضات جارية لإعادة فتح الخطوط المباشرة بين القاهرة ودمشق.

رحلات منتظمة من ألمانيا

وأعلن رئيس الهيئة، عمر الحصري، عبر حسابه على منصة "إكس"، عن انضمام شركتي "زوند إير" (Sundair) و"ليف أفييشن" (LEAV Aviation) الألمانيتين إلى قائمة الناقلات الجوية المشغلة لرحلات منتظمة إلى سوريا، وذلك "بعد استكمال جميع الموافقات التشغيلية والتنظيمية اللازمة".

وبحسب ما أورده الحصري، من المقرر أن تبدأ شركة "زوند إير" تسيير رحلتين أسبوعيا بين برلين وكل من دمشق وحلب اعتبارا من 1 أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول القادمين، فيما تعتزم شركة "ليف أفييشن" تشغيل رحلتين أسبوعيا تربطان دمشق وحلب بمدينتي دوسلدورف وكولون الألمانيتين مع نهاية يوليو/تموز الجاري ومطلع أغسطس/آب المقبل.

وقال الحصري إن الهيئة تواصل مباحثاتها حاليا مع عدد من شركات الطيران الدولية الأخرى الراغبة في تسيير رحلات إلى سوريا، لافتا إلى أنه "سيتم الإعلان عن أي اتفاقات جديدة فور استكمال إجراءاتها"، وأضاف أن "الخطوط السورية ستعلن قريبا عن جدول رحلاتها المنتظمة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية".

مفاوضات لاستئناف خط القاهرة

وفي السياق ذاته، كشف وزير الطيران المدني المصري، سامح الحفني، في تصريحات لـ "سي إن بي سي عربية"، عن وجود مفاوضات جارية لإعادة فتح الطيران المباشر مع سوريا خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن العملية تعتمد على "استيفاء بعض المتطلبات الخاصة بأمن وسلامة الطيران". وأكد الوزير التقدم في هذا المسار، وأضاف: "نأمل فتح خطوط الطيران مع سوريا قريبا".

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وكانت "مصر للطيران" قد أوقفت رحلاتها التجارية وأغلقت مكاتبها في سوريا منذ ديسمبر/كانون الأول 2012، بسبب "عدم استقرار الأوضاع الأمنية حول مطار دمشق". في حين واصلت الناقلات السورية رحلاتها بين دمشق والقاهرة حتى سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024 لتتوقف بعدها حتى الآن.

ما هي الوجهات التالية؟

وتأتي هذه الإعلانات بعد إطلاق الخطوط الجوية السورية أولى رحلاتها الجوية المباشرة بين دمشق والعاصمة الهولندية أمستردام، مطلع يوليو/تموز الجاري، حيث غادرت الرحلة الافتتاحية الأولى مطار سخيبول متوجهة إلى مطار دمشق الدولي عبر طائرة استأجرتها الخطوط السورية من شركة "هيستون إيرلاينز".

وقال حينها الرئيس التنفيذي للشركة السورية القابضة للطيران، أنور عقاد، لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إن تسيير الرحلات إلى أمستردام يمثل "مقدمة لسلسلة من المحطات الدولية التي سيتم الإعلان عنها تباعا".

وكان سامح عرابي، معاون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، قد كشف في مقابلة سابقة مع "الإخبارية السورية" في يونيو/حزيران الماضي، عن تقديم المؤسسة السورية للطيران طلبات رسمية للهبوط في مطارات أوروبية عدة.

وأضاف أن هذه الطلبات شملت العاصمة النمساوية فيينا، إلى جانب دول إسكندنافية بتحديده مطاري كوبنهاغن ومالمو، وذلك ضمن مساعي المؤسسة لتوسيع شبكة رحلاتها الجوية واستئناف ربط سوريا بالوجهات الأوروبية التي تضم جاليات سورية.