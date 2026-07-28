صدام حفتر يناقش مع وفد أمريكي توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا

بحث نائب القائد العام لقوات شرق ليبيا صدام حفتر، الثلاثاء، مع وفد من الكونغرس الأمريكي دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية وتعزيز التعاون في المجال الدفاعي.

وذكر بيان لقوات شرق ليبيا أن اللقاء في مدينة بنغازي شرقي البلاد شارك فيه أيضا رئيس الأركان بقوات شرق ليبيا خالد حفتر، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي طلال الميهوب، بينما ترأس الوفد الأمريكي النائب أوستن سكوت، وضم النائبين الأمريكيين جيمي بانيتا وسالود كارباخال، إلى جانب القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيريمي برنت.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق، ودعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في البلاد.

وقال صدام حفتر -نجل اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر القائد العسكري المسيطر على شرق ليبيا- إن الزيارة تعكس استمرار الدعم الأمريكي لجهود توحيد المؤسسة العسكرية.

ولفت إلى مشاركة قوات من جانبي الانقسام العسكري الليبي في جزء من تمرين "فلينتلوك 2026″، الذي استضافته مدينة سرت وسط البلاد في أبريل/نيسان الماضي، بمشاركة قوات من أكثر من 30 دولة.

واعتبر أن التمرين عكس وجود إرادة لدى العسكريين الليبيين لتجاوز الانقسام والعمل من أجل بناء مؤسسة عسكرية وطنية موحدة.

تعزيز التنسيق وتجاوز الانقسام

وبحسب بيان قوات شرق ليبيا، جرى الاتفاق على استضافة ليبيا الجزء الرئيسي من تمرين "فلينتلوك 2027″، والبدء في إنشاء غرفة عمليات عسكرية مشتركة بمدينة سرت، تضم عناصر من القوات الموجودة في شرقي البلاد وغربها.

وبيّن أن اللقاء تناول العمل على إنشاء قيادة جوية ليبية موحدة بالتعاون بين القيادات العسكرية في جانبي البلاد، وتأسيس مركز وطني لتدريب القوات الجوية داخل الأكاديمية الجوية بمدينة مصراتة غربي ليبيا.

إعلان

ووفقا للبيان تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز التنسيق بين الوحدات العسكرية وتجاوز الانقسام وبناء جيش موحد.

وتنقسم المؤسسة العسكرية الليبية بين قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية في غرب البلاد، وقوات يقودها خليفة حفتر في الشرق.

ومنذ عام 2020، تجري قيادات عسكرية من الجانبين حوارا برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ضمن اللجنة العسكرية المشتركة" 5+5″ التي تضم 5 عسكريين من كل طرف.