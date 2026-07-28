سوريا.. عمليات أمنية تستهدف "سرايا الجواد" و"تنظيم الدولة"

أعلنت السلطات الأمنية السورية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عمليات أمنية أسفرت عن "تحييد عنصرين من فلول النظام المخلوع" في محافظة اللاذقية، وضبط خلايا تابعة لـ"تنظيم الدولة" في مدينة حلب وريفها.

ونفذت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية عملية أمنية أسفرت عن مقتل عنصرين متورطين بهجمات مارس/آذار 2025 في الساحل السوري، أحدهما "مسؤول سابق عن زرع عبوات ناسفة استهدفت قوى الأمن الداخلي والجيش السوري في ريفي جبلة وطرطوس، وذلك خلال كمين محكم نُصب لهما في ريف جبلة".

وقال قائد الأمن الداخلي في اللاذقية، عبد العزيز الأحمد، في تصريح نقلته معرفات "قوى الأمن الداخلي"، إن العملية نُفذت بالتنسيق مع إدارة مكافحة الإرهاب، واستهدفت الرقيب أول بلال عدنان داوود، الملقب بـ"أبو يعقوب"، والذي كان مسؤولا عن زرع العبوات الناسفة لصالح ميليشيا ما يسمى بـ"سرايا الجواد"، كما تولى قيادة محور الهجوم على اللواء 107 في قرية زاما خلال ما وصفها بـ"محاولة الانقلاب الفاشلة في 6 مارس/آذار من العام الماضي".

وأضاف الأحمد أن الكمين نُصب أثناء تنقل "أبو يعقوب" في منطقة قريبة من قرية فلسقو بريف جبلة، برفقة أحد القادة في ميليشيا "سرايا الكميت"، المدعو محسن أحمد منصور.

وأوضح تصريح قائد الأمن الداخلي أنه عند محاولة إيقاف العنصرين، بادرا "بمقاومة المجموعة الأمنية باستخدام القنابل الهجومية والرصاص الحي، مما اضطر المجموعة الأمنية إلى تحييدهما، بعد أن طلب منهما مرارا تسليم نفسيهما".

كما أشار التصريح إلى أن العملية الأمنية أسفرت عن "إلقاء القبض على أحد المشتبه بتورطه في عمليات التفجير السابقة، ولا تزال التحقيقات جارية معه لكشف الجهات المرتبطة به".

ضبط خلايا لـ"تنظيم الدولة"

وأعلنت قوى الأمن الداخلي، اليوم الثلاثاء، ضبط خلايا لـ"تنظيم الدولة" في مدينتي حلب والباب، بعملية مشتركة مع جهاز الاستخبارات العامة.

وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على عناصر ينتمون للتنظيم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن الداخلية السورية، إلى جانب ضبط مستودعات أسلحة وذخائر للتنظيم، بحسب إعلان قوى الأمن الداخلي.

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وفي 9 يونيو/حزيران الماضي أعلنت وزارة الداخلية "توقيف 235 إرهابيا وإحباط 7 عمليات" كان يخطط لها "تنظيم الدولة" ضمن حصيلة العمليات الأمنية التي نفذتها إدارة مكافحة الإرهاب خلال 3 أشهر، بالتعاون والتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة.

وفي جانب آخر، أعلنت الداخلية السورية في 15 يونيو/حزيران الماضي، عن إحصائية لأصحاب الرتب العسكرية من الموقوفين من قوات النظام المخلوع، شملت عمادا واحدا، و42 لواء، و172 عميدا، و218 عقيدا، و112 مقدما، و73 رائدا، و160 نقيبا، و126 ملازما أول، و32 ملازما، و435 مساعدا أول، و268 مساعدا، و174 رقيبا أول، و285 رقيبا، و160 عريفا، و1438 عنصرا.