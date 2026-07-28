زلزال بقوة 7.1 يضرب اليابان وتحذيرات من تسونامي

ضرب زلزال بقوة بلغت 7.1 درجات مدينة كوماموتو في جزيرة كيوشو، جنوب اليابان، اليوم الثلاثاء، وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من تسونامي.

وقالت الوكالة إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر. ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار أو إصابات بعد الزلزال الذي وقع في تمام الساعة 4:29 مساء بالتوقيت المحلي.

ووقع الزلزال في المنطقة الغربية من كوماموتو، على بعد حوالي 900 كيلومتر جنوب غرب العاصمة طوكيو.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من وقوع تسونامي. وأوضحت أن التحذير من تسونامي يشمل خليج أرياكي القريب على السواحل الغربية لكوماموتو، على بعد حوالي 900 كيلومتر جنوب غرب طوكيو.

تحذيرات ومتابعة

وفي رسالة لها على منصة إكس، حثت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي السكان على تجنب الساحل حيث تم التنبؤ بحدوث تسونامي يصل ارتفاعه إلى متر واحد.

وقالت إن حكومتها شكلت فريق عمل لجمع المعلومات وتقييم الأضرار المحتملة والاستعداد لعمليات الإنقاذ عند الحاجة، مؤكدة أن حكومتها "تضع أرواح الناس على رأس أولوياتها"، كما أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أنها أرسلت طائرات إلى المنطقة لتقييم الوضع.

وأفادت وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية بعدم ورود أي تقارير عن أضرار لحقت بالمرافق العامة والبنية التحتية الرئيسية في المنطقة، على الرغم من أن السلطات لا تزال تُقيّم حجم الأضرار الناجمة عن الزلزال.

وأعلنت هيئة تنظيم الطاقة النووية اليابانية عدم رصد أي خلل في 3 محطات طاقة نووية قريبة جراء الزلزال. وتم تعليق خدمة قطارات شينكانسن فائقة السرعة والقطارات المحلية في كيوشو مؤقتا لإجراء فحوصات السلامة.

وكانت مدينة كوماموتو قد تعرضت لزلزال مدمر عام 2016، أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا وإصابة 1800 آخرين، فضلا عن تضرر أو تدمير عشرات الآلاف من المنازل.