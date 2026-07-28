بعد تراجع قواته بكردفان.. حميدتي يقرر الالتحاق بالخطوط الأمامية

قال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) إن قواته تخوض معارك نهارية وليلية، وإنها ألحقت بالجيش السوداني خسائر لا يمكنه تعويضها خلال اليومين الماضيين، وذلك على الرغم من تراجع قواته في عدة محاور في شمال كردفان (وسط) وقبل ذلك في النيل الأزرق (جنوب شرق).

وفي كلمة مصورة -مساء الاثنين- دعا حميدتي قواته إلى تغيير طريقتهم في التعامل مع المعارك وعدم تصوير أي مشاهد، وحصر هذه المهمة في المكلفين بها حتى "لا يعطوا العدو معلومات مجانية".

كما طالب بتنظيف الصفوف مما أسماه "الطابور الخامس"، وبالالتزام بالقوانين والأعراف العسكرية المعمول بها، قائلا إن المعركة بعد اليوم ستكون "نكون أو لا نكون".

وأكد أن قواته لن تتوقف ولن تتراجع ولن تتقاعس بعد اليوم، قائلا إن اللعبة ستتغير وإنه سيكون معهم في الخطوط الأمامية.

اللعبة ستتغير

وقال قائد قوات الدعم السريع إن "اللعبة ستتغير من اليوم"، وإن المعركة ستكون "هناك"، رافضا الإفصاح عن المناطق التي يقصدها، مشيرا إلى أن زمام المعارك في أيدي المقاتلين وليس بيده هو، وأنه لا يقف ضد السلام.

وأضاف أنه مع مصلحة المواطن وأنه هادن سابقا لكنه لن يقبل بالمسكنات، وفق تعبيره. كما قال إن الجيش "خسر رجالا لا يمكنه تعويضهم".

وجاءت كلمة حميدتي بعد إعلان الجيش السوداني والقوات المساندة له تحقيق انتصارات كبيرة على الدعم السريع في عدد من محاور القتال في شمال كردفان.

وفي أحدث التطورات الميدانية، سيطر الجيش على منطقتي أم سيالة وجبرة الشيخ الواقعتين على "طريق الصادرات" الرابط بين مدينتي أم درمان والأبيّض عاصمة شمال كردفان.

وكان الجيش السوداني قد أعلن -فجر الأحد الماضي- استعادة مدن بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة بولاية شمال كردفان، بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع، في حين لم يصدر عن الأخيرة تعليق فوري على ما أعلنه الجيش والقوة المشتركة المتحالفة معه بشأن نتائج المعارك وحجم الخسائر.