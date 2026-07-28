بعد حل لجنة العمل الحكومي بغزة.. وفد من حماس إلى القاهرة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، أن وفدا تفاوضيا منها توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال المباحثات المتعلقة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في 6 يوليو/تموز الجاري حل لجنة متابعة العمل الحكومي في القطاع، تمهيدا لنقل صلاحياتها إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة برئاسة الدكتور علي شعث.

وقالت الحركة، في بيان، إن الوفد سيعقد لقاءات مع مسؤولين مصريين والوسطاء من قطر وتركيا، إضافة إلى ممثلين عن الفصائل الفلسطينية، لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ الالتزامات التي جرى الاتفاق عليها خلال الاجتماعات التي عقدت في شرم الشيخ.

وأضافت أن المباحثات ستركز على الملفات الإنسانية في قطاع غزة، إلى جانب مناقشة آليات الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وتسعى الأطراف الوسيطة إلى تثبيت الهدنة والانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق، التي تتضمن ترتيبات أوسع تتعلق بالوضع الإنساني والأمني ومستقبل إدارة القطاع، وسط استمرار الجهود الإقليمية والدولية لمنع انهيار وقف إطلاق النار.

وكان طاهر النونو المستشار السياسي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس قد أكد في تصريح صحفي، في يونيو/حزيران الماضي، أن وفد حماس في القاهرة يضع على رأس جدول أعماله وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في قطاع غزة، وجرائم القتل والاغتيال اليومية، وضمان التزام الاحتلال بإدخال احتياجات القطاع كاملة، بما في ذلك مواد ترميم المستشفيات والمخابز والبنى التحتية، وتنفيذ باقي بنود اتفاق شرم الشيخ.

وأضاف المستشار أن هذه الجولة ستتضمن أيضا استكمال بحث خارطة الطريق، التي أعدها المبعوث الأممي إلى غزة نيكولاي ملادينوف، بالتعاون مع الوسطاء، للمرحلة الثانية من الاتفاق، ودخول اللجنة الإدارية وقوات الحماية الدولية، وصولا إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع أراضي القطاع.

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وقال: "إننا جادون في الوصول إلى اتفاق ينهي معاناة شعبنا، ويوقف جرائم الاحتلال، ويحقق تقدما في استعادة الحقوق السياسية لشعبنا، وفي مقدمتها الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".