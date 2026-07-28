تجاوز الرقابة العسكرية.. كاتس يكشف عن ضربات أمريكية انطلقت من إسرائيل ضد إيران

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن طائرات حربية أمريكية أقلعت من قواعد إسرائيلية لشن هجمات على إيران، في تصريح قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تجاوز قيود الرقابة العسكرية.

وذكر كاتس خلال مؤتمر للأمن بثته القناة 14 الإسرائيلية أن "الإيرانيين يعلمون أن طائرات أمريكية تقلع من هنا لتنفيذ الضربات"، مؤكدا أن تل أبيب سترد بكل قوة إذا تعرضت لإطلاق النار، وأنها مستعدة لضرب إيران بشكل مستقل.

وأضاف متباهيا أن "الإيرانيين يطلقون النار على كل شيء في المنطقة باستثناء دولة واحدة، دولة إسرائيل"، لكنه عاد إلى القول إن هذا الواقع في الوقت الراهن قد يتغير خلال ساعة.

وجاءت تصريحات كاتس بعد أن توقفت -الجمعة الماضية- أحدث موجة من الضربات الأمريكية على إيران استمرت 13 يوما، وردت خلالها طهران بهجمات قالت إنها استهدفت مصالح أمريكية في دول خليجية إضافة إلى الأردن.

وفي حين لم تشارك إسرائيل في الهجمات الأخيرة ضد إيران، أشار كاتس إلى أن تل أبيب ترغب بشدة في مهاجمة منشآت الطاقة الإيرانية لكن الولايات المتحدة لا تسمح بذلك حاليا.

وذكر الوزير الإسرائيلي أن للولايات المتحدة اعتبارات ومصالح في الملف الإيراني تختلف عن مصالح إسرائيل وتتجاوزها.

وفي السياق، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن كاتس تجاوز اليوم قيود الرقابة العسكرية بقوله إن المقاتلات الأمريكية كانت تنطلق من إسرائيل لتهاجم إيران.

وأوضحت أن هذه المعلومة لم تسمح الرقابة العسكرية بنشرها قبل أن يكشفها كاتس، مشيرة إلى أن القانون الإسرائيلي يسمح فقط لرئيس الحكومة بالكشف عن معلومات خاضعة للرقابة العسكرية، ولا صلاحيات لوزير الدفاع بفعل ذلك.

وتتزامن التصريحات الإسرائيلية مع حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لـ"فوكس نيوز" عن أن واشنطن أجرت محادثات جيدة مع إيران، مهددا في الوقت ذاته بتدمير الجسور ومحطات الطاقة إذا لم يُبرم اتفاق مع بلاده.

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وخلال الأيام الماضية دفعت واشنطن بمزيد من طائرات التزود بالوقود إلى إسرائيل، وقالت وسائل إعلام عبرية إن الجيش الأمريكي يعتزم نشر 100 طائرة للتزود بالوقود في القواعد العسكرية الإسرائيلية ومطار رامون جنوبي إسرائيل.