بحثا عن دعم ترمب.. زيلينسكي في البيت الأبيض

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اجتماعا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، لبحث تطورات الملف الأوكراني وقضايا أخرى.

وقال البيت الأبيض إن الاجتماع "المغلق أمام وسائل الإعلام"، بدأ الساعة 9:47 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء.

وتأتي زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة ولقاؤه مع ترمب في حين تكثف كل من أوكرانيا وروسيا ضرباتهما البعيدة المدى، في وقت تعثرت الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة، بعد أكثر من 4 سنوات على بدء الحرب الروسية.

وتحسّنت العلاقات بين زيلينسكي وترمب منذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي، الذي عرض هذا الشهر منح كييف تراخيص لإنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، وأشار إلى أن الضربات الأوكرانية داخل روسيا قد تساعد في إنهاء الحرب.

⁠وكان زيلينسكي قد قال -⁠اليوم الثلاثاء- ⁠إن الدفاع المضاد للصواريخ الباليستية والتعاون ‌الإستراتيجي مع الولايات المتحدة يمثلان "الأولوية الأولى" في اجتماعاته مع ⁠الرئيس الأمريكي وفريقه.

وقبل اجتماع الرئيسين، قال مسؤول أوكراني لوكالة الصحافة الفرنسية إنه يُتوقع أن يطلب زيلينسكي إمدادات جديدة من الأنظمة المضادة للصواريخ الباليستية، وأن يبحث سبل استئناف المحادثات المتوقفة بشأن إنهاء القتال.

وكان الشهر الماضي الأكثر دموية للمدنيين في أوكرانيا منذ أبريل/نيسان 2022، بعدما أمطرت روسيا المدن والبلدات الأوكرانية بصواريخ باليستية يصعب اعتراضها، بحسب الأمم المتحدة.

ومن المقرر أيضا أن يشارك زيلينسكي -إلى جانب ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو- في مراسم تأبين السيناتور ليندسي غراهام، الداعم القوي لأوكرانيا الذي توفي فجأة هذا الشهر عن 71 عاما، بعد زيارة خاطفة قام بها إلى أوكرانيا.