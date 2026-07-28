الأردن يعترض مسيرة مجهولة المصدر في الصحراء الشرقية

أعلن الجيش الأردني، صباح اليوم الثلاثاء، اعتراض طائرة مسيرة في ثاني هجوم تتعرض له المملكة خلال 24 ساعة، في حين أفاد الجيش الإسرائيلي باعتراض مسيّرة قرب الحدود مع الأردن.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الأردنية -في بيان- إن سلاح الجو الملكي تعامل فجر اليوم مع طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي الأردني، مؤكدا إسقاطها في الصحراء الشرقية داخل أراضي المملكة.

وأوضح البيان أن القوات المسلحة تواصل أداء واجبها في حماية حدود المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها، مشددا على عدم تهاون الجيش في التعامل مع "أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه".

ولم يحدد البيان هوية الجهة التي نفذت الهجوم، كما لم يذكر إذا ما كان قد تسبب في وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

إسرائيل تعلن اعتراض مسيّرة

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي -الثلاثاء- اعتراض طائرة مسيّرة قرب الحدود الأردنية قبل دخولها الأجواء الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه بصدد التحقق من مصدرها.

وأوضح الجيش الإسرائيلي -في وقت مبكر من الصباح- أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنة كيسوفيم المحاذية لقطاع غزة بسبب "إنذار خطأ".

وأمس الاثنين، أعلن الجيش الأردني إسقاط الدفاعات الجوية لمسيّرتين استهدفتا أراضي المملكة، في حين أكد الجيش الإسرائيلي اعتراض الطائرتين قبل دخولهما الأجواء الإسرائيلية، دون ورود بلاغات عن إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وعلى مدار الأيام الماضية، تعرّض الأردن للاستهداف مرارا منذ تجدد الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران في وقت سابق من الشهر الجاري، على خلفية انهيار مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في يونيو/حزيران 2026.