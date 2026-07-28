الاحتلال يهدم 3 منازل ويعتقل 21 فلسطينيا ويغلق إذاعة في الضفة

نابلس- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 3 منازل فلسطينية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وشنت حملات اعتقال طالت أكثر من 21 مواطنا، بعد أن دهمت بيوتهم وقامت بتفتيشها، في حين واصل المستوطنون شن هجماتهم ضد الفلسطينيين.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم، شرعت قوات الاحتلال بهدم منزلين في قرية دير رازح جنوب شرق مدينة دورا قضاء محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وقالت بلدية دورا عبر صفحتها على فيسبوك إن قوات الاحتلال هدمت منزلي المواطنين ياسر ورياض عمرو.

وفي الخليل أيضا، اعتدى جنود الاحتلال على مواطنين في قرية دير سامت غرب المدينة بالضرب المبرح وإلقاء قنابل الغاز والصوت داخل منازلهم.

كما هاجم مستوطنون مسكن مواطن في منطقة خلة الحمص جنوب المحافظة واعتدوا على عائلته وتسببوا في إصابات.

تصاعد الهدم

وفي وسط الضفة، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قرية شُقبا غرب مدينة رام الله وهدمت منزل المواطن محمود بلال حسان، لترتفع حصيلة الهدم منذ أمس الاثنين إلى 11 منزلا و3 منشآت في محافظات القدس ورام الله وجنين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عمليات الهدم بالضفة الغربية بحجة عدم الترخيص الذي يرفض منحه للفلسطينيين، وخاصة في مناطق "ج" الخاضعة لسيطرته الأمنية والإدارية وفق اتفاق أوسلو والتي تشكل 60% من مساحة الضفة.

اعتقالات

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدنا عدة وشنت حملة اعتقالات طالت ما لا يقل عن 21 فلسطينيا، بينهم سيدة، وتركزت في مدن نابلس وطولكرم ورام الله.

وطالت الاعتقالات 8 مواطنين من مدينة نابلس، بينهم سيدة، بعد أن اقتحمتها منذ ساعات الفجر الأولى، حيث شرعت بتفتيش منازل المواطنين الذين اعتقلتهم وغيرهم والعبث بها.

كما اعتقل الاحتلال 3 أسرى محررين من مدينة جنين، شمالا، إلى جانب اعتقال 7 مواطنين من مدينة طولكرم وضواحيها، في حين اعتقلت 3 مواطنين في مدينة رام الله ورابعا من قرية كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية.

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وفي قلقيلية أيضا، اقتحمت قوات الاحتلال مقر إذاعة الهدى للقرآن الكريم وصادرت جميع محتوياته ومعداته وعلقت إخطارا يقضي بإغلاقه ومنع إعادة فتحه.

أرقام وتحذيرات أممية

من جانبه، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) -في بيان- توثيق أكثر من 1330 حادثة تورط فيها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية عام 2026، وأسفرت عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين.

وأوضح المكتب الأممي -في بيان- أنه منذ الخميس الماضي قُتل ما لا يقل عن 8 فلسطينيين، بينهم طفل، كما أن منازل ومساجد وأشجارا ومنشآت زراعية تعرضت للحرق أو التخريب، ودُمّر بعضها بالكامل، فيما أُجبرت 10 عائلات فلسطينية على الأقل على النزوح.

وذكر مكتب "أوتشا" أنه منذ مطلع العام الجاري وحتى السبت الماضي، قُتل 77 فلسطينيا، بينهم 18 طفلا، على أيدي القوات الإسرائيلية أو المستوطنين الإسرائيليين.