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أردوغان يستقبل رئيس الوزراء العراقي في أنقرة ويبحثان التعاون الثنائي

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استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمراسم رسمية، رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وأفاد مراسل الأناضول، الثلاثاء، بأن فرقة الفرسان التابعة للمجمع الرئاسي رافقت موكب الزيدي حتى بوابة المراسم. واستقبل أردوغان الزيدي عند المدخل الرئيسي للمجمع، قبل أن يتوجها إلى منصة الاستقبال، حيث عزفت الفرق الموسيقية النشيدين الوطنيين للبلدين. ( Erçin Ertürk - وكالة الأناضول )
أردوغان (يسار) خلال استقباله الزيدي في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة (الأناضول)
Published On 28/7/2026

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بأنقرة، رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، حيث من المقرر أن يعقد الجانبان اجتماعات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود، تعقبها مراسم توقيع اتفاقيات ومؤتمر صحفي مشترك.

وحضر مراسم الاستقبال عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك، يتقدمهم وزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن.

وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن النقاشات بين الزعيمين ستدور حول ملفات التعاون الإستراتيجي، مشيرا إلى أن ملف المياه سيحظى باهتمام خاص، بموجب الاتفاق الإطاري العراقي التركي، فضلا عن بحث التعاون في مجالات الطاقة، ومشروع طريق التنمية.

وتُعَد تركيا، الدولة الثالثة التي يزورها الزيدي منذ تولي منصبه في 27 أبريل/نيسان الماضي، بعد زيارة طهران وواشنطن، إذ تسعى بغداد لتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع الجارة الشمالية، في وقت تواجه فيه ملفات معقدة تضم المياه والطاقة والأمن، إلى جانب مساعيها لتفعيل مشاريع اقتصادية إستراتيجية وإعادة تحريك ملف تصدير النفط عبر الأراضي التركية.

المصدر: الجزيرة + الأناضول

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