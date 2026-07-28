أردوغان يستقبل رئيس الوزراء العراقي في أنقرة ويبحثان التعاون الثنائي

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بأنقرة، رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، حيث من المقرر أن يعقد الجانبان اجتماعات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود، تعقبها مراسم توقيع اتفاقيات ومؤتمر صحفي مشترك.

وحضر مراسم الاستقبال عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك، يتقدمهم وزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن.

وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن النقاشات بين الزعيمين ستدور حول ملفات التعاون الإستراتيجي، مشيرا إلى أن ملف المياه سيحظى باهتمام خاص، بموجب الاتفاق الإطاري العراقي التركي، فضلا عن بحث التعاون في مجالات الطاقة، ومشروع طريق التنمية.

وتُعَد تركيا، الدولة الثالثة التي يزورها الزيدي منذ تولي منصبه في 27 أبريل/نيسان الماضي، بعد زيارة طهران وواشنطن، إذ تسعى بغداد لتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع الجارة الشمالية، في وقت تواجه فيه ملفات معقدة تضم المياه والطاقة والأمن، إلى جانب مساعيها لتفعيل مشاريع اقتصادية إستراتيجية وإعادة تحريك ملف تصدير النفط عبر الأراضي التركية.