استشهاد 3 فلسطينيين والاحتلال يوسع سيطرته شرقي غزة

استُشهد 3 فلسطينيين وأُصيب ما لا يقل عن 15 آخرين، الاثنين، بنيران الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في ظل استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

ففي بلدة جباليا شمالي القطاع، قتلت مسيّرة إسرائيلية فلسطينيا وأصابت 3 آخرين إثر استهداف دراجة نارية، وفق مصادر طبية.

كما قتلت مسيّرة إسرائيلية فلسطينيا باستهداف تجمع لمدنيين في مدينة دير البلح وسط القطاع، بحسب المصادر ذاتها.

وفي خان يونس، استشهد شاب وأصيب آخر بنيران مسيّرة إسرائيلية قرب جسر القرارة شمالي المدينة.

وأصيب 3 فلسطينيين، بينهم فتاة، جراء إطلاق الآليات الإسرائيلية النار باتجاه خيام نازحين في منطقة المسلخ التركي بالمواصي جنوب غربي خان يونس.

كما أصيب فلسطيني بجروح متوسطة جراء إطلاق نار إسرائيلي في منطقة بئر 19 بمواصي خان يونس، وفق مصدر طبي في مستشفى ناصر.

معاناة الصيادين

وفي مدينة غزة، أصابت البحرية الإسرائيلية 3 صيادين أثناء عملهم قبالة ميناء المدينة، بعدما لاحقت زوارقها الحربية مراكبهم وأطلقت النار عليها، بحسب مصدر طبي وشهود عيان تحدثوا لوكالة الأناضول.

وفي سياق متصل، توغلت آليات إسرائيلية خلال الليل في محيط مفترق السنافور شرقي حي التفاح بمدينة غزة، وأزاحت المكعبات الإسمنتية التي تحدد ما بات يُعرف باسم "الخط الأصفر" عشرات الأمتار غربا بمحاذاة شارع صلاح الدين.

وقال شهود عيان إن السكان فوجئوا صباحا بوجود المكعبات الصفراء أمام منازلهم، وهو ما يعرض حياتهم للخطر. وتفصل تلك المكعبات بين المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي وتلك التي لا يزال يسيطر عليها داخل القطاع.

حصيلة دموية

ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، ارتفعت نسبة الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في غزة من 30% إلى 70%، وفق تصريحات مسؤولين إسرائيليين.

إعلان

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفرت الهجمات الإسرائيلية، بحسب السلطات في غزة، عن استشهاد 1203 فلسطينيين وإصابة 3900 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، في ظل دمار واسع يعيشه نحو 2.4 مليون فلسطيني.

قوة دولية

من جهة أخرى، قال مسؤول إسرائيلي، أمس الأحد، إن إسرائيل ستسمح بدخول قوة أمنية دولية إلى قطاع غزة بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لوقف إطلاق النار، وذلك تزامنا مع لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي غدا الثلاثاء في واشنطن.

وأوضح المسؤول أن المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل وافق على إطار قانوني يتيح دخول هذه القوة إلى القطاع.

وأضاف أن القوة، التي تحمل اسم "قوة الاستقرار الدولية"، ستضم 200 عنصر من "دول صديقة مثل أوغندا والمغرب"، على أن ينتشروا في مناطق لا تخضع للسيطرة الإسرائيلية، مع اشتراط الحصول على موافقة إسرائيلية منفصلة لدخول كل وحدة إلى القطاع. ولم يتضح بعد موعد بدء انتشار هذه القوة.