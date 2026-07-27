هيئة فلسطينية: إهمال طبي وسوء طعام يفتكان بأسرى سجن النقب

اتهمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إدارة سجن النقب الإسرائيلي بتعميق معاناة الأسرى الفلسطينيين عبر تقديم طعام رديء، وحرمانهم من الملابس المناسبة، وإهمالهم طبيا، والاعتداء عليهم جسديا ولفظيا.

وقالت الهيئة إن محاميها زار عددا من الأسرى في السجن ورصد استمرار تدهور أوضاعهم الصحية والمعيشية.

وأوضحت أن الأسير هاشم مأمون محاسنة (19 عاما) من مخيم جنين، المعتقل إداريا منذ 28 أبريل/نيسان 2025، يعاني آلاما شديدة في الأسنان تستدعي علاجا عاجلا، إضافة إلى إصابته بمرض الفطريات الذي لا يزال منتشرا في جسده رغم تلقيه علاجا موضعيا، ويحتاج إلى استكمال العلاج.

ونقلت عنه أن الأسرى يعانون قلة الطعام ورداءته، والتعرض للضرب والشتم، إلى جانب نقص حاد في الملابس الصيفية.

كما أفادت بأن الأسير عماد مؤيد فوزي حبش (37 عاما) من نابلس، المعتقل إداريا منذ 28 يوليو/تموز 2025، يعاني ارتفاع ضغط الدم، وضعفا في السمع وطنينا دائما في الأذن اليسرى، نتيجة إصابة تعرض لها خلال عمليات قمع سابقة باستخدام قنابل الصوت، ويتلقى العلاج في عيادة السجن.

وأضافت أن الأسير معتز هشام محمد يعقوب (28 عاما) من طولكرم، المعتقل إداريا منذ 17 يوليو/ تموز 2025، يحتاج إلى مضادات حيوية ومسكنات بسبب التهابات متكررة ناجمة عن ثلاث عمليات ناسور خضع لها قبل اعتقاله، إلا أن إدارة السجن لا توفر له العلاج اللازم.

وأشارت إلى أنه بحاجة أيضا إلى نظارته الطبية التي اعتقل دونها، ونقلت عنه تأكيده استمرار الإهمال الطبي وسوء الطعام والاعتداءات على الأسرى، إلى جانب نقص الملابس الصيفية، لافتا إلى أنه فقد نحو 40 كيلوغراما من وزنه منذ اعتقاله.

وفي السياق ذاته، ذكرت الهيئة أن الأسير محمد رجا أحمد الخطيب (28 عاما) من بلدة بيتونيا غرب رام الله، المعتقل إداريا منذ 5 أغسطس/آب 2024، أصيب بمرض الجرب (السكابيوس) منذ بداية العام، ورغم تلقيه العلاج مرتين، فإن المرض عاد مجددا بعد توقف العلاج. وأضافت أنه يعاني كذلك من ضعف السمع في الأذن اليمنى نتيجة تعرضه للضرب خلال وجوده السابق في سجن عوفر.

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ويتعرض الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية لاعتداءات وعمليات تعذيب جسدي ونفسي، إلى جانب حرمانهم من العلاج والطعام الكافي، وفق مؤسسات حقوقية فلسطينية.

ووفق بيانات صادرة عن مؤسسات الأسرى، فإن عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية ارتفع 83% منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ليتجاوز 9600 أسير، مقارنة بنحو 5250 قبل الحرب.