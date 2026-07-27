هولندا تحاول تشكيل تحالف أفريقي لاستعادة بارون الكوكايين من سيراليون

أدانت محكمة روتردام الهولندية بارون المخدرات يوس لايديكرز بالتورط في تهريب نحو 7 أطنان من الكوكايين إلى دول أوروبية، وأصدرت أمرا بسجنه، وهو ما أثار تفاعلا على مواقع التواصل بسبب السن الصغيرة للمتهم الذي استبعد نشطاء قيامه بكل هذه الأعمال دون حماية بعض أصحاب النفوذ.

ووفقا لحلقة (2026/7/27) من برنامج "شبكات"، فإن لايديكرز، هو واحد من أخطر مهربي المخدرات في أوروبا، وتتهمه عدة حكومات بإدارة شبكة تهريب عبر الحدود، كما أدين بإصدار أمر بعملية اغتيال، وأصدرت المحكمة الهولندية قرارا بسجنه 24 عاما.

وأدانت المحكمة لايديكرز -الصادر ضده حكم آخر غيابي بالسجن 10 سنوات في بلجيكا في قضايا اعتداء وتجارة مخدرات- بالوقوف وراء 6 عمليات تهريب لنحو 7 أطنان من الكوكايين.

ويقود بارون الكوكايين هذا عملياته من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا، عبر الشحن التجاري بحرا، وخصوصا من ميناء روتردام الهولندي وميناء أنتويرب البلجيكي.

ومؤخرا ربطت الشرطة في ليبيريا شحنة كوكايين صودرت في مطار روبرتس الدولي يونيو/حزيران الماضي، كانت متجهة إلى بريطانيا، بشبكة لها صلة بلايديكرز، الذي فر من هولندا إلى تركيا قبل صدور الحكم الغيابي بحقه في عام 2024، قبل أن يغادر إلى سيراليون.

ونشرت الحكومة الهولندية مقطع فيديو يظهر لايديكرز في احتفال بعيد رأس السنة في مدينة تيهون رفقة الرئيس السيراليوني جوليوس ماد بيو. كما نُشر الفيديو على صفحة زوجة الرئيس فاطمة ماد بيو، على فيسبوك

هذا الظهور، أثار أزمة دبلوماسية بين البلدين، وطلب وزير العدل الهولندي من دول غرب أفريقيا التدخل بعدما تعثرت جهود استلامه من سيراليون، وقال إن بلاده تسعى لتشكيل جبهة إقليمية للضغط على فريتاون.

دليل على التواطؤ

وعلى مواقع التواصل، تباينت المواقف من هذا الشاب الذي يبدو صغيرا بالنظر إلى هذه الجرائم التي قال معلقون إنها لا يمكن أن تتم دون غطاء من بعض أصحاب النفوذ.

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فقد اعتبرت نورة أنه من المستحيل على شخص القيام بكل هذه الأمور دون حماية، بقولها:

لك يخرب بيتو بعمر الـ35 وعامل كل هاد؟ أكيد وراه مين بيحميه، مستحيل يكون عايش هيك وهو عليه كل هالأحكام وتلاحقو كذا دولة، في إنَّ والله أعلم.

كما أعربت بيان عن اعتقادها بوجود أشخاص نافذين وراء هذا الشاب، بقولها:

بدون حماية من أشخاص نافذين في هذه الدول، من المستحيل أن يفلت من العدالة بهذه الطريقة، يبدو أنه يدبر أموره في كل دولة بطريقته الخاصة.

أما محمد، فاعتبر أن أباطرة المخدرات في تزايد مستمر، مستغربا عجز الدول عن مواجهة هذه الشبكات، قائلا:

أباطرة المخدرات في تزايد مستمر، كل مرة اسم وكل مرة واحد أخطر من الثاني.. لماذا لا تستطيع الدول أن توقف هذه الشبكات قبل أن تصبح بهذا الانتشار؟ ألا يجب أن تركز جهودها على مكافحتهم قبل أن يخرجوا عن السيطرة؟

كما اعتبر خالد أن وجود هؤلاء الأشخاص يعني وجود خلل بل وتواطؤ، وعلق بقوله:

هناك خلل ما يجعل هؤلاء يقومون بكل هذه الجرائم أطنان من الكوكايين تمر عبر ممرات تجارية أكيد في تواطؤ.. يجب البحث عن المتعاونين عبر الممرات والموانئ.

وأخيرا، قالت أم أحمد إن على هولندا طلب المساعدة الدولية من أجل استلام هذا المتهم، وكتبت:

الآن بعد انتشار قصته والضغط الدولي والجهود التي فشلت في القبض عليه، على هولندا أن تطلب مساعدة وتعاونا مع الدول، وإلا سيبقى المجرم طليقا حرا.

وأُدرج لايديكرز على قائمة المطلوبين الأوروبيين وفق ما أعلنت عنه الشبكة الأوروبية للبحث عن الفارين "إنفاست"، ورُصدت مكافأة قدرها 200 ألف يورو (نحو 216 ألف دولار) لمن يدلي بأي معلومات تؤدي إلى اعتقاله.