انتقد الرئيس الأمريكي.. بن غفير يتباهى بتأثيره الكبير على نتنياهو

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه كان له تأثير كبير على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال العامين والنصف الماضيين، مضيفا أن نتنياهو نفّذ أمورا "لم يكن يجرؤ ولم يحلم بتنفيذها".

وأضاف، في مقابلة مع إذاعة "103 إف إم"، أن وجوده في المجلس الوزاري المصغر وقيادته "خطا قتاليا وهجوميا" أديا دورهما.

كما وصف بن غفير الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنه "ساذج للغاية" فيما يتعلق بالقضية الإيرانية، قائلا -خلال كلمة له في مؤتمر الأمن القومي الذي نظمته صحيفة يديعوت أحرونوت، بالتعاون مع معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي- إنه لا مجال للدبلوماسية مع إيران، وإنه لا بد من استخدام القوة.

وسبق أن وصف بن غفير، في يناير/كانون الثاني الماضي، المبعوثَين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بأنهما "ساذجان".

وقال: "كفى سذاجة كوشنر وويتكوف، إذا تم فتح معبر رفح (الحدودي بين غزة ومصر) فسيكون خطأ كبيرا ورسالة سيئة جدا".

وكان أعلن مكتب الوزير الإسرائيلي بن غفير، قبل أيام، عن تحطم طائرة مسيرة قرب منزله في مستوطنة كريات أربع جنوب الضفة الغربية، بينما قال الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) إنهما باشرا التحقيق في ملابسات الحادث، قبل أن تذكر هيئة البث الإسرائيلية أن المسيرة كانت تحمل كاميرا فقط.