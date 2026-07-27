"دون لحظة توقف".. كوريا الشمالية ترفض مطالب "آسيان" بنزع سلاحها النووي

جددت كوريا الشمالية، الأحد، تمسكها ببرنامجها النووي، مؤكدة أنها ستواصل تحديث قدراتها في هذا المجال "دون لحظة توقف واحدة"، في رد صريح على دعوة وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لنزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية.

وجاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم ‌‌جونغ أون، التي انتقدت الدعوة باعتبارها تظهر العداء تجاه "دولة نووية مسؤولة".

وقالت كيم في البيان: "إن موقف كوريا الشمالية حاسم وواضح بأن الردع النووي هو الدرع النهائي للسيادة الوطنية والضمان الأعلى للدفاع عن السيادة".

كما أردفت: "مهما قال الآخرون، فإن مكانة وأهمية وجود كوريا الشمالية كدولة تمتلك أسلحة نووية مسؤولة للحفاظ على توازن القوى وضمان الأمن الجيوسياسي في شبه الجزيرة الكورية وحولها هي مكانة نهائية ولا رجعة فيها".

وهذه ليست المرة الأولى التي تدلي فيها كيم بتصريحات مماثلة، فقد وصفت في يونيو/حزيران الماضي وضع كوريا الشمالية كدولة تمتلك أسلحة نووية بأنه "لا رجعة فيه مطلقا"، متعهدة بعدم التسامح مع أي تهديدات ضدها.

وكان المنتدى الإقليمي لرابطة آسيان في مانيلا قد دعا -في بيان- إلى بذل جهود دولية لنزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية بطريقة سلمية، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ويُعدُّ المنتدى الإقليمي لرابطة آسيان المحفل الأمني متعدد الأطراف الوحيد الذي يضم كلا من كوريا الجنوبية والشمالية، إلا أن بيونغ يانغ اختارت الغياب عنه للعام الثاني على التوالي.