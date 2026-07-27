عاصفة تحت قبة البرلمان الأردني بسبب تعزية لواشنطن بجنودها.. ما القصة؟

شهدت جلسة البرلمان الأردني، أمس الأحد، جدلا واسعا بين عدد من النواب بعدما دعا النائب علي الخلايلة مجلس النواب إلى إصدار بيان تعزية للكونغرس الأمريكي في الجنود الأمريكيين الذين قُتلوا بالهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدة عسكرية في الأردن قبل نحو أسبوعين.

وقال الخلايلة مخاطبا رئاسة المجلس: "أقترح، معالي الرئيس، أن يصدر هذا المجلس بيان تعزية للكونغرس الأمريكي في وفاة الجنود الأمريكيين الذين توفوا على الأراضي الأردنية".

هذا المقترح فجر حالة من الرفض والاستهجان تحت قبة البرلمان، إذ تصدى له نواب اعتبروا أن الولايات المتحدة هي الداعم الأكبر لإسرائيل التي ارتكبت المجازر في غزة، مؤكدين أن "الشعب الأردني أكبر من هذه التعزية"، ولا سيما في ظل حجم الغضب الشعبي من الموقف الأمريكي.

وانتقل الجدل من قاعة البرلمان إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث قوبل مقترح الخلايلة بسيل من الانتقادات الحادة، في مقابل تأييد من بعض المغردين.

واعتبر منتقدون أن موقف النائب يثير "استغرابا شديدا"، إذ سبق أن وصف الوجود العسكري الأمريكي في الأردن بأنه "نزهة مع رعاة أغنام" رغم المشاهد التي بُثت أثناء القصف على القاعدة الأمريكية، قبل أن يعود للمطالبة بتوجيه تعزية للكونغرس الأمريكي، "متجاهلا" بحسبهم دور واشنطن في دعم الاحتلال وجرائمه في غزة.

ورأى أصحاب هذا الموقف أن من حق النائب أن يقدم التعزية "باسمه الشخصي"، لكن "من غير المقبول أن يتحدث باسم الأردنيين"، معتبرين أن الكونغرس "غير معني بمثل هذه المزايدات".

في المقابل، دافع بعض المؤيدين عن مقترح الخلايلة، مؤكدين أن الجنود الأمريكيين الذين قُتلوا على الأراضي الأردنية هم "حلفاء للجيش الأردني"، وأن وجودهم يأتي ضمن اتفاقيات دفاعية رسمية تهدف إلى حماية أمن الأردن واستقراره.

واعتبروا أن تسليح القوات المسلحة الأردنية، وتدريب وحداتها، وتعزيز قدرات الدفاع الجوي، يقوم إلى حد كبير على هذه التحالفات الإستراتيجية، وأن تقديم التعزية "من باب العمل الدبلوماسي".

إعلان

يُشار إلى أنه، ومنذ اندلاع المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران أواخر فبراير/شباط الماضي، قُتل 17 عسكريا أمريكيا وأصيب أكثر من 430 آخرين، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".