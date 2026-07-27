الاحتلال يهدم منزلين في جنين ورام الله ويصعّد عملياته بالضفة

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلين فلسطينيين في محافظتي جنين ورام الله بالضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع انتشار عسكري واسع وإغلاق طرق رئيسية، وواصلت حملة مداهمات واعتقالات في عدد من المحافظات.

ففي جنوب غرب جنين، دفعت قوات الاحتلال بثلاث جرافات عسكرية وآليات عسكرية إلى منطقة محطة عرابة، وفرضت طوقا أمنيا حول الموقع بعد إغلاق مداخل المنطقة، ثم شرعت في هدم منزل مكوّن من ثلاثة طوابق.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال انتشرت بكثافة في محيط دوار عرابة وأغلقت طريق نابلس–جنين، تزامنا مع أعمال الهدم، كما رصدت تحركات لجنود الاحتلال في المنطقة برفقة آليات الهدم.

وفي محافظة رام الله والبيرة، هدمت جرافات الاحتلال منزلا في بلدة نعلين غرب المدينة، بعد اقتحام المنطقة الغربية من البلدة بقوة عسكرية ترافقها جرافتان.

وقال رئيس بلدية نعلين عماد الخواجا إن المنزل، الذي تبلغ مساحته نحو 200 متر مربع ويؤوي أسرة بها خمسة أفراد، هُدم رغم تقديم صاحبه التماسا قانونيا عقب تسلمه إخطارا بالهدم الشهر الماضي، مشيرا إلى أن الاحتلال برر الإجراء بادعاء إقامة المنزل في منطقة مصنفة أرضا محمية.

ويأتي هدم المنزلين في إطار تصاعد الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث شهدت منطقة محطة عرابة خلال الفترة الأخيرة عمليات هدم وتجريف شملت منشآت تجارية وزراعية وممتلكات فلسطينية.

مداهمات واعتقالات

وفي سياق متصل، نفذت قوات الاحتلال عمليات دهم وتفتيش واسعة في محافظة الخليل، شملت بلدات بيت أمر وإذنا ودورا ويطا، حيث فتشت منازل ومركبات وأخضعت عددا من المواطنين لتحقيقات ميدانية، بينهم صحفي.

كما أقامت قوات الاحتلال حواجز عسكرية عند مداخل مدينة الخليل وبلداتها، وأغلقت طرقا رئيسية وفرعية باستخدام البوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، مما تسبب في إعاقة حركة المواطنين.

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وفي جنوب الخليل، أطلق مستعمرون، تحت حماية قوات الاحتلال، أبقارهم في أراض مزروعة بأشجار الزيتون في منطقة واد النفاخ بقرية البرج، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالمزروعات.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال 8 فلسطينيين من محافظة نابلس خلال عمليات اقتحام فجر اليوم لعدة بلدات ومخيم بلاطة شرق المدينة، حيث داهمت منازل وفتشتها قبل تنفيذ الاعتقالات.

كما اعتقلت 4 فلسطينيين من محافظة قلقيلية، عقب اقتحام المدينة وبلدات كفر قدوم وحجة وباقة الحطب، وتنفيذ عمليات دهم وتفتيش استمرت ساعات قبل انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة الغربية المحتلة خلال الأيام الأخيرة، أعقب الأحداث التي شهدتها قرية تل غرب نابلس وأسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل إسرائيليَّين، أحدهما برتبة رائد، بالتزامن مع تزايد هجمات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذت قوات الاحتلال والمستوطنون 11074 اعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال النصف الأول من عام 2026، واستشهد 20 فلسطينيا برصاص مستوطنين منذ مطلع العام الجاري، في مؤشر على تصاعد وتيرة العنف والانتهاكات في الضفة الغربية.