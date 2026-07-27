رايتس ووتش تدعو الحكومات لحماية استقلال الجنائية الدولية بعد عزل كريم خان

قالت هيومن رايتس ووتش إن قرار جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية عزل المدعي العام كريم خان بسبب "سوء سلوك جسيم وخرق خطير للواجب" يسلط الضوء في آن واحد على أهمية حماية المحكمة كـ"محكمة ملاذ أخير" للعدالة الدولية، وعلى ضرورة التزامها بأعلى المعايير في عملها الداخلي.

وأوضحت مديرة برنامج العدالة الدولية في المنظمة، ليز إيفنسون، أن المحكمة الجنائية الدولية أكبر من أي شخص يتولى منصبا فيها، داعية الحكومات إلى صون استقلالها وضمان استمرار عملها في جميع القضايا المنظورة أمامها.

وفي الوقت نفسه، شددت إيفنسون على أن المحكمة مطالَبة بأن تكون مثالا في توفير بيئة عمل آمنة، مع إتاحة آليات فعالة وموثوقة أمام الموظفين وغيرهم للإبلاغ عن أي إساءة، بما في ذلك العنف الجنسي أو التحرش، ومحاسبة المسؤولين عنها.

ويوم الجمعة عزلت جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية خان من منصبه، في خطوة غير مسبوقة تلت اقتراعا سريا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وصوت 82 عضوا من أصل 125 دولة لصالح عزله بناء على تقرير اتهمه بـ "سوء سلوك جسيم وإخلال بالواجب" يتعلق بمزاعم تحرش جنسي واستغلال السلطة مع مساعدته، وهو ما ينفيه خان بشدة.

ويوم أمس الأحد هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كريم خان، واصفا إياه بأنه "محتال"، عقب عزله على خلفية اتهامات بـ"سوء سلوك جنسي".

وفي عام 2024، نجح خان في الدفع باتجاه إصدار المحكمة الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وأدت مساعي خان -الذي تولى المنصب عام 2021- لمحاكمة نتنياهو إلى تعقيد سفر رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الدول الأطراف في المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها.

وكان مراسل موقع أكسيوس (Axios) قد نقل عن مسؤول إسرائيلي قوله إن وزير الخارجية جدعون ساعر والبعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في العالم كثفوا خلال الأيام الأخيرة اتصالاتهم لحشد أكبر عدد ممكن من الدول للتصويت بتأييد عزل كريم خان، أو على الأقل الامتناع عن التصويت.