دمر 62 عربة لقوات الدعم السريع.. الجيش السوداني يتقدم بشمال كردفان

أعلنت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح المتحالفة مع الجيش السوداني -أمس الأحد- تدمير أكثر من 62 عربة قتالية تابعة لقوات الدعم السريع، والاستيلاء على 54 أخرى خلال معارك في ولاية شمال كردفان وسط البلاد.

وقالت القوة المشتركة -في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية- إن الجيش والقوات المتحالفة معه حققت تقدما في عدد من محاور العمليات بالولاية، وسيطرت على منطقتيْ أم قرفة وجريجخ.

وأضاف البيان أن المعارك أسفرت عن مقتل أعداد من عناصر قوات الدعم السريع وفرار آخرين، مشيرا إلى الاستيلاء على معدات عسكرية تركتها القوات المنسحبة في مواقع القتال.

وفي وقت سابق أمس الأحد، أعلن الجيش السوداني إحكام سيطرته على طريق الصادرات الرابط بين مدينتيْ الأبيّض وأم درمان، عقب معارك مع قوات الدعم السريع.

ولم يصدر تعليق فوري من قوات الدعم السريع على ما أعلنه الجيش والقوة المشتركة بشأن نتائج المعارك وحجم الخسائر.

وكان الجيش السوداني قد أعلن -فجر الأحد- استعادة مدن بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة بولاية شمال كردفان، بعد معارك مع الدعم السريع.

وتتمتع مدينة بارا بأهمية إستراتيجية لوقوعها على الطريق الذي يربط ولايات إقليميْ كردفان ودارفور بالعاصمة الخرطوم عبر مدينة أم درمان، وكانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وتشهد ولايات شمال وغرب وجنوب كردفان -منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي- معارك متواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في إطار الحرب المستمرة بين الطرفين منذ أبريل/نيسان 2023.

وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، وفق تقديرات أممية ودولية.