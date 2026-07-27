أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، الاثنين، أن إجمالي خسائر القوات الروسية منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير/شباط 2022 ارتفع إلى نحو 1.44 مليون عسكري بين قتيل وجريح، بعد تسجيل 1590 إصابة وخسارة بشرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الهيئة، في بيان نشرته عبر حسابها في منصة فيسبوك ونقلته وكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم)، إن إجمالي ضحايا الجيش الروسي بلغوا نحو مليون و440 ألفا و580 عسكريا منذ بداية الحرب.

وأضافت أن القوات الأوكرانية دمرت منذ بدء النزاع 12 ألفا و225 دبابة، و25 ألفا و32 مركبة قتالية مدرعة، و46 ألفا و831 منظومة مدفعية، و1969 راجمة صواريخ متعددة الإطلاق.

وأشار البيان إلى تدمير 1519 منظومة دفاع جوي، و439 طائرة حربية، و354 مروحية، فضلا عن 42 ألفا و955 طائرة مسيرة و4950 صاروخ كروز.

كما أعلنت كييف تدمير 34 سفينة حربية وغواصتين، و126 ألفا و302 مركبة وخزان وقود، و4472 وحدة من المعدات العسكرية الخاصة منذ بدء العمليات العسكرية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال، السبت، إنه يتوقع أن تقدم كوريا الشمالية مزيدا من القوات والأسلحة الثقيلة لروسيا لدعم حربها على أوكرانيا، مضيفا أن روسيا تستعد لنشر 30 ألف جندي كوري شمالي إضافي في منطقة فورونيج، كما تعتزم بيونغ يانغ تزويد موسكو بمنصات إطلاق إضافية للصواريخ الباليستية.

وبموجب معاهدة الدفاع المشترك بين البلدين، أرسلت كوريا الشمالية نحو 14 ألف جندي للقتال إلى جانب القوات الروسية في منطقة كورسك عام 2024، عقب توغل أوكراني واسع في المنطقة.

هجمات متبادلة

ميدانيا، قالت السلطات الروسية، الاثنين، إن شخصين قُتلا وأصيب 17 آخرون بهجمات جوية أوكرانية استهدفت مدينتي روستوف أون دون وبيلغورود بجنوب روسيا.

وقال حاكم منطقة روستوف يوري سليوسار إن زوجين قُتلا وأصيب خمسة أشخاص، اثنان منهم في حالة حرجة، جراء هجوم بطائرات مسيرة.

إعلان

وأضاف أن حطام الطائرات المسيرة تسبب في اندلاع حرائق في عدة مواقع، بينها مستودعات، كما أدى إلى تحطم نوافذ في مبنى سكني.

وفي بيلغورود، قالت السلطات إن هجوما بطائرات مسيّرة أدى إلى إصابة 12 شخصا، بينهم طفلان، واندلاع حريق في مبنى سكني.

وفي الجانب الأوكراني، قال حاكم منطقة زابوريجيا إيفان فيدوروف إن هجوما روسيا بقنابل موجهة وطائرات مسيرة أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

وقال حاكم منطقة سومي أوليه هريهوروف إن هجوما روسيا بقنابل جوية موجهة أدى إلى إصابة خمسة أشخاص. وتنفي روسيا وأوكرانيا استهداف المدنيين في الحرب المستمرة منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وتصاعدت الاستهدافات بين الجانبين في الآونة الأخيرة لتشمل البنية التحتية الحيوية، في وقت تسعى فيه كييف إلى تقويض عائدات الطاقة الروسية، وتواصل موسكو الضغط العسكري عبر هجمات واسعة النطاق.