بعد مقارنتها بكوريا الشمالية.. أمريكا تنسحب من اجتماع بمجلس الأمن

انسحب وفد الولايات المتحدة من اجتماع لمجلس الأمن الدولي، الاثنين، عندما بدأ السفير الفرنسي الإدلاء بمداخلته، وذلك تنديدا بتصريحات فرنسية سابقة قارنت الولايات المتحدة بكوريا الشمالية وروسيا في سياق تصويت موضوعه حقوق الإنسان.

وقال دان نيغريا مساعد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة "يتظاهر أحد أعضاء هذا المجلس بغضب أخلاقي ويتصرف كأنه يلقي محاضرات على الجميع في أي موضوع، سواء تعلق الأمر بالنزاع الذي ما زلنا نناقشه اليوم (أوكرانيا)، أو بقضايا السلام والأمن، كحقوق الإنسان. لهذا السبب انسحبنا أثناء مداخلة فرنسا".

ووقع الخلاف على هامش جلسة لمجلس الأمن الدولي ناقشت تصاعد الهجمات الروسية على أوكرانيا وتداعياتها الإنسانية والأمنية.

سبب الخلاف

وكانت الولايات المتحدة الجمعة من بين 10 دول صوتت في الجمعية العامة ضد تجديد ولاية المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إلى جانب كوريا الشمالية وروسيا ونيكاراغوا ومالي وإسرائيل.

وتعليقا على ذلك، كتبت البعثة الفرنسية لدى المنظمة الأممية -على منصة إكس بالإنجليزية- "كانت الولايات المتحدة ذات يوم نموذجا يُحتذى به في مجال حقوق الإنسان. لم يعد الأمر كذلك. اليوم، تجد نفسها إلى جانب كوريا الشمالية ونيكاراغوا ومالي وروسيا معزولة، ولم يعد العالم يُصغي إليها".

وردا على التصريحات الفرنسية، قال مساعد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة "لقد وقفنا إلى جانب هذه الدولة العضو في كل نزاع هدد حرياتها. واليوم أود أن أذكرها بأن الولايات المتحدة لا تزال النموذج العالمي للحرية"، في إشارة إلى فرنسا.

وتابع "بناء على ذلك، لن نمنحها امتياز الإصغاء إلى خطاباتها المسيّسة ما دامت لم تتخل عن خطابها المتعالي والذي ينم عن انعدام الاحترام، وما دامت لا تتصرف بطريقة تليق بمسؤولياتها".

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ورد السفير الفرنسي بالأمم المتحدة جيروم بونافون بالقول "نحتفل هذا العام بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، والجميع يعرف الدور الذي اضطلعت به فرنسا في ذلك".

التجديد لتورك

ورغم بعض المعارضة، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة لصالح تمديد ولاية فولكر تورك لمدة 4 سنوات بأغلبية كبيرة شملت 144 دولة. ويُعرف تورك بانتقاده الحرب الروسية في أوكرانيا وحرب إسرائيل على قطاع غزة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد رشح تورك، الذي يشغل المنصب منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، لولاية ثانية.

لكنّ ممثل الولايات المتحدة جيف بارتوس دعا الدول الأعضاء إلى التصويت بـ"لا" على إعادة التعيين، كما ألمح إلى إمكانية إعادة الولايات المتحدة تقييم مشاركتها وتمويلها للمنظمة.