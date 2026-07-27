استهدفت منشآت نفطية.. السعودية تعلن اعتراض مسيّرات من العراق

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الاثنين، اعتراض عدد من الطائرات المسيّرة وتدميرها خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أنها انطلقت ‌من العراق، وحاولت استهداف منشآت نفطية في المنطقة الشرقية والرياض.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي إن هذه المحاولات انطلقت من الأراضي العراقية، ونفذتها "مليشيات إرهابية تابعة لإيران".

وأكد المالكي، في بيان، على حق بلاده بالدفاع عن نفسها ومقدراتها، كما شدّد على احتفاظ المملكة بحق الرد "‌في الوقت والمكان المناسبين".

"مليشيات مدعومة إيرانيا وراء الهجوم"

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لما تعرّضت له من "اعتداءات مستنكرة بطائرات مسيّرة أطلقتها المليشيات التابعة لإيران في العراق".

وأكدت المملكة عزمها على حفظ أمنها وسيادتها وردع المعتدين، وحقها في الرد على مصادر العدوان، مشدّدة على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان.

وفي وقت سابق من الاثنين، أعلن كل من الأردن وإسرائيل اعتراض طائرتين مسيّرتين، دون التطرق إلى مصدرهما.

وعلى مدار أسبوعين حتى الجمعة، شنت طهران هجمات على ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية بدول عربية، لا سيما البحرين والكويت والأردن، ردا على هجمات أمريكية يومية تعرّضت لها إيران.

ومنذ يومين، شهدت المواجهة بين إيران والولايات المتحدة هدوءا نسبيا، إذ أوقفت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) القصف بعد 13 ليلة من جولات القصف المتواصلة، في حين لم ترد أي تقارير عن هجمات إيرانية على دول مجاورة.