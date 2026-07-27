أول ضيوف بيرنهام.. ماذا تحمل زيارة زيلينسكي إلى بريطانيا؟

بعد مرور أسبوع واحد فقط على توليه منصبه، يستقبل رئيس وزراء المملكة المتحدة آندي بيرنهام، الاثنين، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في أول زيارة رسمية لمسؤول أجنبي.

وفي عالم السياسة، لا تعتبر الزيارات الرسمية الأولى مجرد بروتوكول عابر أو اختيار اعتباطي، بل مرآة عاكسة ومؤشرا مبكرا على توجهات الحكومة الجديدة وملامح سياساتها الخارجية المرتقبة.

ويرصد هذا التقرير أبرز ما نعرف عن هذه الزيارة ودلالاتها والملفات التي ستُناقش بين الطرفين.

أين ومتى؟

ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن بيرنهام سيلتقي بزيلينسكي في قاعدة بحرية اليوم الاثنين، حيث سيستمعان إلى عرض حول كيفية إسهام برامج التدريب التي تقودها بريطانيا في تعزيز قدرات ‌‌القوات المسلحة الأوكرانية وتحقيق نتائج ملموسة في ساحة المعركة.

ومن المتوقع أن يعلن بيرنهام خلال هذه الزيارة عن مشاركة الملكية الفكرية لنظام القتال الإلكتروني البريطاني "ستون كلوك" مع أوكرانيا، وهو ما سيمكنها من إنتاج هذه التكنولوجيا محليا على نطاق واسع.

لماذا زيلينسكي؟

عندما سُئل زيلينسكي عما إذا كان يشعر بالقلق حيال التغييرات داخل القيادة السياسية بالمملكة المتحدة -خلال آخر زيارة رسمية لرئيس الوزراء البريطاني السابق كير ستارمر– أجاب: إنه "بالطبع أنا خائف من التغييرات، وبالطبع نحن خائفون لأننا في حالة حرب كل يوم".

لكنه استطرد بالقول إن "الأولوية هي العلاقة بين الدول، وليس فقط بين الأفراد. أنا متأكد من أن هذه العلاقات لن تتغير، أو علينا أن نبذل قصارى جهدنا حتى لا نفقد هذه العلاقات الجيدة للغاية".

وأضاف أنه يأمل ألا تفقد أوكرانيا علاقاتها القوية مع المملكة المتحدة، ليأتي رد ستارمر سريعا ليطمئنه: "لن تفقدوها".

يلخص هذا الموقف القصير سبب اختيار زيلينسكي ليكون من أوائل قادة العالم الذين تحدث إليهم بيرنهام عند توليه منصب رئاسة الوزراء، حيث وعد حليفه الأوكراني بالحفاظ على الدعم القوي الذي كان يقدمه ستارمر لكييف لمواجهة الغزو الروسي.

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ولطالما استضاف ستارمر زيلينسكي بشكل منتظم باعتبار لندن أحد أبرز الحلفاء دعما لكييف خلال الحرب الحالية مع موسكو. وخلال زيارة ستارمر الأخيرة للعاصمة الأوكرانية، منحه زيلينسكي وسام الحرية، وهو أرفع وسام شرف يمكن منحه لمواطن أجنبي.

وفي ما بدا تأكيدا على مضيّه قدما في نهج سلفه بعد توليه المنصب، بعث بيرنهام برسالة طمأنة إلى كييف مؤكدا أن "بريطانيا تقف إلى جانب أوكرانيا، جنبا إلى جنب، ودعمنا لها لا يزال ثابتا. ولا ينبغي أن يكون لدى روسيا أدنى شك في عزمنا، ولن نتراجع حتى نحقق سلاما دائما وعادلا لأوكرانيا".

ما دلالات الزيارة؟

إلى جانب تأكيد نيته الوفاء بوعود ستارمر تجاه أوكرانيا، يسعى بيرنهام أيضا للتقرب أكثر من أوروبا -خاصة في ظل تقلبات المزاج لدى الإدارة الأمريكية- وهو ما يمكن تحقيقه من خلال ترسيخ دور بريطانيا كداعم ثابت لكييف خلال ولايته.

وهذا ما كان يقوم به ستارمر، إذ سبق أن استقبل زيلينسكي في مارس/آذار 2025، بعدما تعرض للتوبيخ من ترمب خلال زيارته إلى البيت الأبيض حينئذ.

ووفقا للإحصاءات الصادرة عن مقر رئاسة الوزراء البريطانية، بلغ إجمالي الدعم الذي قدمته المملكة المتحدة لأوكرانيا منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022 نحو 25 مليار جنيه إسترليني (نحو 33 مليار دولار)، بما في ذلك 16 مليار جنيه إسترليني (نحو 21 مليار دولار) على هيئة مساعدات عسكرية.

ما الملفات التي سيبحثها الزعيمان؟

من المتوقع أن يتحدث الزعيمان خلال الزيارة إلى جنود أوكرانيين وبريطانيين شاركوا في مناورة "سي بريز"، وهي عملية تدريبية تضم 15 دولة وتركز على تدريبات إزالة الألغام وعمليات عسكرية أخرى في البحر الأسود.

وانتهى الجزء الثاني من مناورة هذا العام في جزيرة بورتلاند بمقاطعة دورست جنوب غربي إنجلترا الجمعة الماضية، حيث شارك فيها أكثر من 200 جندي أوكراني.

ومن المقرر أيضا أن يناقش بيرنهام وزيلينسكي مشاريع مشتركة، بما في ذلك "ستون كلوك"، وهو جهاز تشويش إلكتروني تنوي المملكة المتحدة مشاركة حقوق الملكية الفكرية الخاصة به مع كييف، ما يسمح للقوات الأوكرانية باستخدامه على الفور.

وفي هذا الشأن، قال رئيس الوزراء البريطاني إن "نظام "ستون كلوك" يعد أفضل ما أنتجته الابتكارات البريطانية المحلية، وقد أثبت فعاليته على خط المواجهة، وسيكون حيويا لحماية أمن بلدينا".

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قامت وزارة الدفاع بالفعل بتزويد القوات الأوكرانية بالآلاف من أجهزة "ستون كلوك" لتعزيز عملياتها المتعلقة بالطائرات المسيرة في حربها مع روسيا.

وأفاد مكتب رئاسة الوزراء البريطاني أنه عقب نشرها في أوكرانيا، ستُدمج هذه التكنولوجيا في الجيل القادم من أسلحة المملكة المتحدة بعيدة المدى.

ولفت المكتب إلى أن ذلك سيشمل "مشروع براكستوب"، وهو برنامج حكومي يهدف إلى تطوير صواريخ كروز منخفضة التكلفة، وهي أسلحة موجهة ذاتية الدفع تحلق كطائرات عادية خلال معظم مسار رحلتها.