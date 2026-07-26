نتنياهو: كريم خان محتال وسأسافر إلى نيويورك للدفاع عن إسرائيل

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -اليوم الأحد- المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، واصفا إياه بأنه "محتال"، عقب إقالته على خلفية اتهامات بـ"سوء سلوك جنسي".

وفي عام 2024، نجح خان في الدفع باتجاه إصدار المحكمة الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وأدت مساعي خان -الذي تولى المنصب عام 2021- لمحاكمة نتنياهو إلى تعقيد سفر رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الدول الأعضاء في المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها.

"اتهام لصرف الانتباه عن جرائمه"

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي -خلال حوار مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية- إن خان "افتُضح أمره تماما باعتباره مجرما، واتهمته امرأتان بالتحرش الجنسي"، مضيفا أن المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية وجّه الاتهامات له، بهدف صرف الانتباه عن الجرائم المنسوبة إليه شخصيا بشأن التحرش.

وتابع ساخرا "لقد فكر قائلا: إذا صدر قرار اتهام فسأحافظ على وظيفتي، وبالفعل صدر قرار الاتهام، وفقد وظيفته".

وأشار نتنياهو إلى أن المدعي العام السابق للجنائية الدولية فقد منصبه "لأنه أزيح بأغلبية ساحقة من الدول التي أدركت أنه كان محتالا".

وأُوقف خان (56 عاما) عن العمل الشهر الماضي بقرار من أعضاء مكتب الجمعية العامة للجنائية الدولية. وقد نفى كل الاتهامات بارتكاب مخالفات.

لكن في تصويت جرى -الجمعة- بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، صوّت 82 عضوا من أصل 125 في جمعية الدول الأعضاء في المحكمة -عبر اقتراع سري- بتأييد عزله بسبب "سوء سلوك جسيم وإخلال جسيم بالواجب".

وقال محاميه إنه يعتزم الطعن في القرار "عبر كل الآليات القضائية المتاحة".

وكان مراسل موقع أكسيوس قد نقل عن مسؤول إسرائيلي قوله إن وزير الخارجية جدعون ساعر والبعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في العالم كثفوا خلال الأيام الأخيرة اتصالاتهم لحشد أكبر عدد ممكن من الدول للتصويت بتأييد عزل كريم خان، أو على الأقل الامتناع عن التصويت.

نتنياهو يهاجم ممداني

وخلال اللقاء، وجّه نتنياهو انتقادات لعمدة نيويورك زهران ممداني، الذي كان قد أعرب سابقا عن رغبته في توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي إذا زار المدينة، لكنه أقر بعد ذلك بأنه لا يملك مثل هذه الصلاحية.

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وقال إن إقالة خان تُظهر أن ممداني أقام مسعاه على "اتهامات زائفة"، كما اتهم عمدة نيويورك بـ"إثارة الكراهية" ضد اليهود.

وأكد نتنياهو أنه يعتزم حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال سبتمبر/أيلول المقبل، مضيفا "أعتزم المجيء وقول الحقيقة، والدفاع عن إسرائيل وعن التحالف الإسرائيلي الأمريكي من على منبر الأمم المتحدة".

ويأتي عزل خان -الذي لقي ترحيبا إسرائيليا- في أعقاب إعلان الولايات المتحدة أنها ستشن حملة دبلوماسية جديدة لتفكيك المحكمة ‌‌‌‌الجنائية الدولية، بزعم أنها تشكل تهديدا لسيادتها.

وكانت الولايات المتحدة -ليست عضوا في المحكمة- قد فرضت عقوبات على 11 قاضيا ومسؤولا في الادعاء العام بالمحكمة، من بينهم كريم خان، على خلفية إصدار المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

وكان أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان محمود الحنفي قد خلص –في مقال بالجزيرة نت– إلى أنه منذ أن طلب كريم خان إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، دخلت المحكمة في مواجهة مفتوحة مع إسرائيل وحلفائها، مشيرا إلى أن المواجهة لم تقتصر على التصريحات السياسية، بل تحولت إلى حملة دبلوماسية وقانونية وإعلامية متعددة المستويات، هدفت إلى تقويض شرعية المحكمة نفسها.