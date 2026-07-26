مجلس الشعب السوري يناقش نظامه الداخلي الجديد

يواصل مجلس الشعب السوري، اليوم الاثنين، مناقشة المسودة ‏الأولية ‏للنظام الداخلي للمجلس لليوم الثاني على التوالي.

وناقش أعضاء المجلس، أمس الأحد، في الجلسة الثانية من الدور التشريعي الحالي عددا من مواد مسودة النظام الداخلي، من بينها المبادئ العامة لعمل المجلس وآليات انتخاب الأعضاء والمكتب الرئاسي وعدد الأدوار التشريعية، وفق ما نقلت قناة "الإخبارية السورية" عن أعضاء في مجلس الشعب.

وقالت عضو المجلس نور عبد الغني عربو- في تصريح للقناة الحكومية – إن" جلسات مناقشة النظام الداخلي من أهم الجلسات في الدور التشريعي الحالي تتناول مسودة النظام الداخلي الذي يتضمن ما لا يقل عن 227 مادة" وأشارت إلى أنه تمت "مناقشة عدد قليل من المواد في الجلسة وهذا ينم عن اهتمام أعضاء المجلس أن يخرج القانون بأفضل شكل ممكن".

بدوره أوضح النائب الأول لرئيس المجلس مصطفى موسى أن "عدد دورات الانعقاد أصبح 3 دورات، ومدة الدورة 10 أسابيع"، مشيرا إلى أن "النقاش تناول أيضا آلية الانتخابات لأعضاء المجلس وللمكتب الرئاسي للمجلس".

صياغة المسودة الأولية

‎وكانت لجنة صياغة النظام الداخلي أنهت إعداد المسودة الأولية، بعد تصديقها من الناحية القانونية، أول أمس السبت، قبل عرضها على ‏المجلس للمناقشة والتصويت عليها خلال جلسة الأحد.

وشُكّلت اللجنة بناءً على قرار ‏من رئيس مجلس الشعب، وتضم 17 عضواً، وعقدت سلسلة ‏اجتماعات على مدى أربعة أيام خلال الأسبوع الماضي، خُصصت لمناقشة ‏بنود المسودة وصياغتها المبدئية‎، وفق ما نشرت معرفات المجلس الرسمية.

وعقد مجلس الشعب السوري في الـ 12 يوليو/ تموز الجاري جلسته الأولى -‏بحضور الرئيس أحمد الشرع، ورئيس ‏اللجنة العليا لانتخابات المجلس محمد طه ‏الأحمد ـ وأدى ‏أعضاء المجلس القسم بشكل جماعي، وانتخبوا ‏العواك رئيساً للمجلس، ‏ومصطفى موسى نائباً أول لرئيس المجلس، ومادونا بشارة ‏نائباً ثانياً، ومؤيد حبيب ‏أميناً للسرّ.