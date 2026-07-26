لقطات لكتائب القسام توثق كمائن جباليا وتكتيكات المعارك البرية

كشفت لقطات مصورة -بثتها كتائب الشهيد عز الدين القسام- عن تفاصيل دقيقة لإدارة مقاتليها المعارك البرية في قطاع غزة، حيث أظهرت مشاهد حديثة قدرة المقاتلين على التنقل بين المباني المدمرة لتفادي الطائرات الإسرائيلية.

وظهر الشهيد موسى وليد كباجة وهو يستخدم مطرقة صغيرة لفتح ثغرات وممرات آمنة للتحرك عبر جدران الأبنية التي تعرضت للقصف، كما وثق الإصدار انخراط الشهيد برفقة مقاتلين آخرين في تجهيز عبوات مضادة للآليات والأفراد، ومشاركته الفاعلة في كمين محكم ضد فصيل مدرعات إسرائيلي بمنطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا.

وتمركز كباجة على بعد أمتار قليلة من دبابة ميركافا وجرافة عسكرية قبل استهدافهما بقذائف الياسين المحلية، وعاد من مهمته مؤكدا الإجهاز على ناقلتي جند وقتل جميع من فيهما.

ونعت الكتائب، الذراع العسكري لحركة حماس، الشهيد كباجة الذي كان يشغل رتبة قائد مجموعة في كتيبة الشهيد عماد عقل بمخيم جباليا شمالي القطاع، معلنة ارتقاءه يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 2024 خلال حرب الإبادة الإسرائيلية.

وعقب استشهاد كباجة، لاقت صورة تظهر قبرين لاثنين من مقاتلي كتائب القسام انتشارا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث دفنا داخل أحد المنازل إثر استهدافهما من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقد ضم القبران جثماني الشهيد موسى وليد كباجة، ورفيق دربه مهند ياسر حرب، وهو شقيق لأربعة شهداء ارتقوا جميعا خلال الحرب ذاتها.

واستعرض المقطع جانبا من وصية مسجلة للشهيد، إضافة إلى مشاهد من التدريبات العسكرية القاسية التي خضع لها قبيل معركة "طوفان الأقصى"، والتي شملت الالتحام مع الآليات وتفجيرها بعبوات محلية.

ويأتي هذا النشر ضمن سلسلة أقمار الطوفان التي تنتجها القسام وتهدف إلى توثيق مسيرة القادة الميدانيين والمقاتلين الذين ارتقوا خلال المواجهات العسكرية المستمرة منذ أواخر عام 2023.