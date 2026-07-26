قطر تؤكد دعمها مساعي نزع فتيل التوتر بين واشنطن وطهران

بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني -اليوم الأحد- مع نظيريه السعودي الأمير فيصل بن فرحان والتركي هاكان فيدان الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة، في حين استعرض مع الشيخ طحنون بن زايد نائب حاكم أبو ظبي المستجدات الإقليمية.

وقالت وزارة الخارجية القطرية -في بيان- إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أجرى مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية السعودي بحثا خلالها الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت الوزارة أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أكد خلال الاتصال ضرورة التزام الأطراف كافة بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وفي بيان آخر، أفادت الخارجية القطرية بأن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري تلقى اتصالا من وزير الخارجية التركي، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، فضلا عن بحثهما المستجدات الإقليمية.

وخلال الاتصال، جدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

وفي اتصال ثالث أجراه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري مع نائب حاكم أبو ظبي، بحث الطرفان سبل خفض التصعيد في المنطقة وتعزيز الاستقرار.

وقامت قطر إلى جانب باكستان بدور الوساطة للتوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في يونيو/حزيران الماضي تضمنت وقف القتال وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع ينهي الحرب التي بدأتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران يوم 28 فبراير/شباط الماضي.

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وفي الثامن من يوليو/تموز الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انتهاء وقف إطلاق النار، عقب تعرض ناقلات لهجمات في مضيق هرمز، اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها.