حرائق مستعرة وإعصار.. كوارث متزامنة تشرد مئات الآلاف في 4 قارات

تشهد مناطق عديدة حول العالم كوارث طبيعية متزامنة طالت بلدانا في 4 قارات وأدت إلى إجلاء مئات الآلاف من السكان في إسبانيا وجنوب فرنسا والجزائر والمغرب والصين والولايات المتحدة.

ففي إسبانيا، أعلنت السلطات حالة الطوارئ أمس السبت بسبب حرائق الغابات التي خرجت عن السيطرة، والتي تركزت في غرب العاصمة مدريد، التي تواجه ما وُصف بأنه "أسوأ" حريق في تاريخها، فضلا عن حرائق أخرى اجتاحت منطقة فالنسيا شرق البلاد.

وسُجلت حالة وفاة مساء السبت جراء الحرائق في بلدة مانيسيس ضمن منطقة فالنسيا المتضررة، واضطرت السلطات لإجلاء أكثر من 70 ألف شخص بوسط البلاد، في ظل حالة من الذعر.

وما زالت السلطات تحاول السيطرة على 3 حرائق اندلعت في ضواحي مدريد، اندمج اثنان منها، فيما يهدد حريق ثالث قادم من مقاطعة أفيلا بالانضمام إليهما.

فرنسا.. حرائق غير مسبوقة

أما في فرنسا، فتشير التقديرات إلى إجلاء نحو 300 ألف شخص جراء الحرائق المستعرة في الغابات بجنوب غرب البلاد وتحديدا في مقاطعتي جيروند ولاند وبالقرب من مدينة بوردو، والتي وصفت بأنها "غير مسبوقة".

ونقلت وسائل إعلام عن فرق الإطفاء في جيروند القول إن الحريق استعاد ضراوته معاودا تشكيل ظاهرة "السحب النارية" وهي حالة "يولّد فيها الحريق رياحه الخاصة مصحوبة بدوامات هوائية، فيصبح عشوائيا ويستحيل التحكم فيه".

وحذّر وزير الداخلية لوران نونييز من أن إخماد الحريق سيستغرق وقتا طويلا، وقد فتحت السلطات مراكز لإيواء النازحين من بيوتهم، سرعان ما اكتظت بالسكان، في حين تشير التقارير إلى أن الحرائق أتت على نحو 98 ألف هكتار من الأراضي في أنحاء مختلفة من البلاد منذ بداية العام الجاري.

المغرب.. إخماد حرائق بشمال ووسط البلاد

في المغرب، تمكنت السلطات من إخماد حرائق غابات اندلعت في إقليمي تطوان شمال البلاد، وتارودانت وسطها، من دون تسجيل أي خسائر بشرية.

إعلان

وقد اندلعت الحرائق يوم الجمعة، واستعصى إخمادها حتى يوم السبت، حيث تمكنت السلطات من السيطرة عليها مستعينة بطائرات ومروحيات. وقد التهمت النيران نحو 12 هكتارا من غابات المنطقة، حيث أتى حريق تارودانت على 8 هكتارات، بينما أتى حريق تطوان على 4 هكتارات.

الجزائر.. السيطرة على 141 حريقا

وفي الجزائر أيضا، أعلنت السلطات التمكن من السيطرة على الجزء الأكبر من حرائق الغابات التي اجتاحت البلاد مؤخرا، حيث تم إخماد 141 حريقا من إجمالي 159 حريقا شبت في غابات البلاد خلال الأيام الماضية.

وأشار بيان للمديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية إلى أن النيران تركزت بشكل رئيسي في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية للجزائر. وقد اندلعت في البداية يوم الثلاثاء الماضي في غابات منطقة "سيرايدي" بولاية عنابة، قبل أن تتوسع النيران بشكل متسارع لتشمل أكثر من 10 ولايات أخرى.

قتيل في حرائق بأمريكا

وفي الولايات المتحدة، أعلنت خدمة إطفاء حرائق الغابات الأمريكية السبت عن ارتفاع حصيلة الوفيات بين رجال الإطفاء إلى 4 قتلى.

وقد لقي الضحايا حتفهم أثناء مشاركتهم في إخماد حرائق الغابات التي اندلعت أواخر يونيو/حزيران الماضي، قرب الحدود بين ولايتي كولورادو ويوتا.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى مصرع 3 من رجال الإطفاء في موقع الحريق بعد لجوئهم إلى ملاجئ طوارئ شبيهة بالخيام لمحاولة الاحتماء من ألسنة اللهب، فضلا عن إصابة اثنين آخرين، أُعلن لاحقا عن وفاة أحدهما متأثرا بجراحه.

الصين.. إعصار ونزوح

في غضون ذلك، ضرب الإعصار نول اليابسة في جنوب الصين اليوم الأحد، مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عاتية اجتاحت إقليم قوانغدونغ ومدينة هونغ كونغ المجاورة.

ووفق السلطات، فقد أجبر الإعصار أكثر من 340 ألف شخص على النزوح في إقليم قوانغدونغ. كما أدت الظروف الجوية السيئة إلى إلغاء الرحلات الجوية في مطار هونغ كونغ الدولي، في حين أعلن المسؤولون أن حركة الطيران ستبدأ بالاستئناف تدريجيا بعد الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد.

وأفاد مرصد هونغ كونغ بأن الإعصار بدأ يفقد قوته مع توغله بشكل أكبر في اليابسة، إلا أن الرياح العاتية استمرت في التأثير على أجزاء واسعة من المدينة.