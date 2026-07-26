بعد حسم الرئاسة.. ساو تومي تتأهب لانتخابات تشريعية فاصلة

تتجه دولة ساوتومي وبرنسيب، ثاني أصغر بلدان أفريقيا من حيث عدد السكان (بعد سيشل)، إلى إجراء انتخابات تشريعية وإقليمية ومحلية مقررة في 27 سبتمبر/أيلول 2026، بعد أيام من إعادة انتخاب الرئيس كارلوس فيلا نوفا لولاية ثانية من الجولة الأولى، في اقتراع يُنتظر أن يحدد الأغلبية البرلمانية والحكومة المقبلة في أرخبيل يعيش أزمة متواصلة بين الرئاسة والحكومة منذ مطلع عام 2025.

وكان فيلا نوفا الذي ترشح هذه المرة مستقلا، قد فاز في الجولة الأولى التي جرت يوم 19 يوليو/تموز الحالي بنسبة 55.94% من الأصوات، متجاوزا عتبة الحسم من دون الحاجة إلى جولة ثانية، وفق النتائج الأولية للجنة الانتخابية الوطنية التي نقلتها مجموعة "بلاتافورما ميديا".

وذكر مركز أفريقيا للدراسات الإستراتيجية أن تقديم "حزب العمل الديمقراطي المستقل" الحاكم مرشحا غير الرئيس يعكس تداعيات إقالة فيلا نوفا عام 2025 لرئيس الوزراء السابق باتريس تروفوادا، زعيم الحزب، وهو ما دفع الرئيس إلى الترشح مستقلا. كما خاض السباق رئيس الوزراء الأسبق جورجي بوم جيزوس بصفته أبرز مرشحي المعارضة، مترشحا مستقلا رغم انتمائه التاريخي إلى حركة تحرير ساوتومي وبرنسيب.

وبحسب موقع "أفريكا نيوز"، بلغ عدد الناخبين المسجلين أكثر من 141 ألف ناخب، بينهم نحو 121 ألفا داخل البلاد و20 ألفا في المهجر، بزيادة تقارب 19 ألفا عن انتخابات عام 2022، وجرى الاقتراع من دون حوادث أمنية تُذكر.

رهانات الاستحقاق التشريعي

وتكتسب انتخابات سبتمبر/أيلول أهميتها من طبيعة النظام السياسي في البلاد، إذ تنتخب الجمعية الوطنية المؤلفة من 55 مقعدا رئيس الوزراء الذي يقود الحكومة، ويُنتخب 53 نائبا بنظام القوائم المغلقة والتمثيل النسبي في سبع دوائر، إضافة إلى مقعدين لناخبي المهجر في أوروبا وأفريقيا.

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وكان حزب العمل الديمقراطي المستقل قد فاز بثلاثين مقعدا في انتخابات عام 2022 وشكل الحكومة برئاسة تروفوادا، قبل أن يقيله الرئيس فيلا نوفا في 6 يناير/كانون الثاني 2025 بداعي "الغيابات المتكررة"، ليتعاقب بعده على رئاسة الحكومة أكثر من اسم، آخرهم أمريكو راموس الذي عُين من دون مصادقة الحزب صاحب الأغلبية.

ويرى مركز أفريقيا للدراسات الإستراتيجية أن انتخابات هذا العام تختبر النمط الذي ساد لعقود، القائم على تناوب حزب العمل الديمقراطي المستقل وحركة التحرير على السلطة، معتبرا أن الاستحقاق يشكل امتحانا لقدرة البلاد على تأكيد رصيدها الديمقراطي وسمعتها في الاستقرار.

وتُعد ساوتومي وبرنسيب، الواقعة في خليج غينيا قبالة السواحل الأفريقية ويقطنها نحو 240 ألف نسمة، من الدول التي تُوصف انتخاباتها بالتنافسية منذ إقرار التعددية الحزبية عام 1991، مع تحديد ولاية الرئيس بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بحسب مركز أفريقيا للدراسات الإستراتيجية.

وقد أوفد الاتحاد الأوروبي بعثة لمراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والإقليمية والمحلية في البلاد وفق ما أعلنته الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية.