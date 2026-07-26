أخبار|ألمانيا

برلين.. قتيل و16 جريحا بحادث دهس قرب تجمع لاحتفالات الشواذ

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Armed police stand near the scene where one person was killed and around 16 injured after a car struck people on the outskirts of the Christopher Street Day (CSD) parade in Berlin, on July 25, 2026.
عناصر من الشرطة الألمانية تقف بالقرب من موقع الحادث في متنزه "تيرغارتن" وسط برلين (الفرنسية)
Published On 26/7/2026

قالت الشرطة الألمانية إن شخصا لقي مصرعه وأُصيب نحو 16 آخرين، بعضهم بحالات حرجة، إثر حادث دهس لحشد من الناس في متنزه "تيرغارتن" بوسط العاصمة الألمانية برلين، مساء السبت، على مقربة من احتفالات للشواذ (المثليين)، في حين عُثر على المركبة متروكة في موقع الحادث.

وأفادت شرطة برلين بأن المركبة اندفعت وسط الحشد ثم توقفت بعد اصطدامها بشجرة داخل المتنزه، بينما ترجّل السائق في اتجاه غير معلوم، في حين لم يتم التأكد من الدوافع.

People wrapped in security blankets hug near the scene where one person was killed and around 15 injured after a car is believed to have hit the crowd on the outskirts of the Christopher Street Day (CSD) parade in Berlin, on July 25, 2026.
أشخاص ملتفون بأغطية وقاية عند موقع مقتل شخص وإصابة نحو 16 آخرين في العاصمة الألمانية برلين (الفرنسية)

وفي تطور لاحق، أعلنت الشرطة أنها حددت هوية مشتبه به رئيسي لم يُعتقل بعد، ووصفته بأنه رجل معروف لدى السلطات ومرتبط وفق زعمها بـ"التيار الإسلامي في برلين"، مشيرة في الوقت ذاته إلى عدم توفر معلومات كافية حتى الآن حول الدافع المحدد أو التسلسل الدقيق للأحداث.

ويواصل آلاف من عناصر الشرطة الألمانية البحث واسع النطاق في وسط المدينة باستخدام المروحيات وكاميرات التصوير الحراري لتعقب المشتبه به، بينما نُقل المصابون إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

كما أفاد شهود عيان للشرطة بوجود تقارير عن احتمال إصابة أشخاص بطعنات خلال الفوضى التي أعقبت الحادث، ونقلت السلطات أنها تفحص مدى صحة هذه البلاغات وما إذا كانت هناك "مرحلة ثانية" للهجوم.

المصدر: وكالات

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