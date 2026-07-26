برلين.. قتيل و16 جريحا بحادث دهس قرب تجمع لاحتفالات الشواذ

قالت الشرطة الألمانية إن شخصا لقي مصرعه وأُصيب نحو 16 آخرين، بعضهم بحالات حرجة، إثر حادث دهس لحشد من الناس في متنزه "تيرغارتن" بوسط العاصمة الألمانية برلين، مساء السبت، على مقربة من احتفالات للشواذ (المثليين)، في حين عُثر على المركبة متروكة في موقع الحادث.

وأفادت شرطة برلين بأن المركبة اندفعت وسط الحشد ثم توقفت بعد اصطدامها بشجرة داخل المتنزه، بينما ترجّل السائق في اتجاه غير معلوم، في حين لم يتم التأكد من الدوافع.

وفي تطور لاحق، أعلنت الشرطة أنها حددت هوية مشتبه به رئيسي لم يُعتقل بعد، ووصفته بأنه رجل معروف لدى السلطات ومرتبط وفق زعمها بـ"التيار الإسلامي في برلين"، مشيرة في الوقت ذاته إلى عدم توفر معلومات كافية حتى الآن حول الدافع المحدد أو التسلسل الدقيق للأحداث.

ويواصل آلاف من عناصر الشرطة الألمانية البحث واسع النطاق في وسط المدينة باستخدام المروحيات وكاميرات التصوير الحراري لتعقب المشتبه به، بينما نُقل المصابون إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

كما أفاد شهود عيان للشرطة بوجود تقارير عن احتمال إصابة أشخاص بطعنات خلال الفوضى التي أعقبت الحادث، ونقلت السلطات أنها تفحص مدى صحة هذه البلاغات وما إذا كانت هناك "مرحلة ثانية" للهجوم.