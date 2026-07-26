المركزي السوري يحدد موعد انتهاء استبدال الليرة القديمة

أعلن مصرف سوريا المركزي، اليوم الأحد، "انتهاء مهلة استبدال الأوراق النقدية القديمة بنهاية يوم 30 يوليو/ تموز الجاري، وبدء مرحلة سحبها اعتباراً من اليوم التالي ولمدة خمسة سنوات.

وأوضح المصرف، في بيان أنه "اعتباراً من الـ 31 يوليو ‌‏2026 تفقد الأوراق النقدية القديمة قوتها الإبرائية، ‏وتصبح غير صالحة قانوناً للتداول أو لإجراء أي ‏معاملات مالية".‎

وقال المركزي السوري إن "عمليات سحب الأوراق النقدية القديمة، تبدأ اعتباراً من 31 يوليو، ‏ولمدة خمس سنوات، وتُنفذ حصراً عبر مصرف سوريا ‏المركزي في دمشق، بوصفه المركز الوحيد المعتمد ‏لاستقبال طلبات السحب"‎.‎

وبخصوص شروط تقديم طلب السحب، بيّن المصرف أنه ‏"تم تحديد ألا يقل عدد الأوراق النقدية عن 100 ورقة من ‏أي فئة، وألا تُقبل الطلبات التي تقل عن هذا العدد، بحيث ‏بعد التدقيق والموافقة تحول القيمة المستحقة إلى الحساب ‏المصرفي المحدد بالليرة السورية الجديدة".‎

وأوضح المصرف أن "عملية سحب الأوراق النقدية ‏القديمة ستجري دون استيفاء أي عمولات أو رسوم أو ‏ضرائب أو نفقات، وأنه يقصد بمصطلح الليرة السورية ‏في جميع القرارات والتعليمات والتعاملات الرسمية، ‏اعتباراً ‏من 31 يوليو 2026، الليرة السورية الجديدة".‎

ويشار إلى أن القوة الإبرائية للنقود، هي الصفة القانونية ‏التي تمنحها الدولة لعملتها الوطنية لتصبح وسيلة دفع ‏إلزامية وقانونية لتسوية الديون وإبراء الذمة المالية ‏والمعاملات داخل البلاد.

وكان مصرف سوريا المركزي أصدر في 30 ‏مايو/ أيار الماضي قراراً يقضي بتمديد فترة استبدال العملة ‏القديمة، حتى نهاية يوليو/تموز 2026‎.

وأعلن حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان- خلال الطاولة الفرنسية المستديرة في 7 يوليو الجاري- استبدال أكثر من 80 بالمئة من العملة السورية القديمة ضمن "عملية وطنية ناجحة"، في خطوة قال إنها "أسهمت في تعزيز الثقة بالنظام النقدي".