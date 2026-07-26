الكويت تنفي مزاعم صحيفة أمريكية بشأن مشاركتها في عمليات ضد إيران

نفت الكويت، السبت، ما ورد في تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بشأن مشاركتها في عمليات عسكرية ضد إيران.

جاء ذلك، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن سفيرة الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخة الزين الصباح.

وقالت الصباح إن "الادعاءات التي وردت في تقرير صحيفة وول ستريت جورنال بشأن مشاركة الكويت في عمليات عسكرية ضد إيران باطلة جملة وتفصيلا".

وأكدت أن الكويت لم تشارك في أي عمليات عسكرية ضد إيران، ولم تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي أو مياهها الإقليمية لشن أي عمليات هجومية.

ودعت السفيرة الكويتية الصحيفة إلى تصحيح ما ورد في التقرير بما يعكس حقيقة موقف الكويت وسياساتها.

وكانت الصحيفة نقلت عما وصفته مصادر مطلعة، أن الكويت أرسلت سرا طائرات حربية نفذت غارات داخل إيران مطلع يوليو/تموز الجاري، استهدفت مستودعات لطائرات مسيّرة وصواريخ.

ومنذ نحو أسبوعين، تشن الولايات المتحدة غارات على مواقع داخل إيران، بينما ترد طهران بهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على قواعد ومنشآت عسكرية ومواقع تقول إنها مرتبطة بواشنطن في دول بالمنطقة.

ويأتي هذا التصعيد رغم توقيع واشنطن وطهران، في يونيو/حزيران الماضي، مذكرة تفاهم تضمنت وقف القتال وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع ينهي الحرب التي بدأت إثر الهجوم الذي شنته إسرائيل والولايات المتحدة في 28 فبراير/شباط الماضي.