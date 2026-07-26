صور وفيديو.. مستوطنون يحرقون مسجدين واعتقال عشرات الفلسطينيين بالضفة

نابلس- أحرق مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأحد، مسجدين فلسطينيين في مدينتي نابلس وطولكرم شمالي الضفة الغربية، في حين شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين بينهم نساء، وشدد إجراءاته العسكرية في مناطق متفرقة من الضفة والقدس.

وقال شهود عيان للجزيرة نت إن مستوطنين أحرقوا مسجد الرحمة قيد الإنشاء في بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس، مما أدى إلى تصاعد الدخان من أبوابه ونوافذه وبعض محتوياته.

ومن جهتها، قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية -في بيان- إن مستوطنين أقدموا على إحراق أجزاء من مسجد في قرية كور جنوب طولكرم، بعد اقتحامهم القرية، وخطوا شعارات عنصرية على جدرانه، وذلك بعد وقت قصير من إحراق مسجد قصرة.

وأتت النيران على أجزاء من المسجد في قرية كور، قبل أن يهب الأهالي ويعملوا على إخماد النيران ويمنعوا انتشارها، فيما خط المستوطنون وخلال هجومهم شعارات عنصرية على جدران المسجد.

واستنكرت الوزارة "الاعتداء الإجرامي" الجديد، مشيرة إلى 12 اعتداءً لقوات الاحتلال والمستوطنين على مساجد الضفة منذ مطلع عام 2026.

ويأتي هذا في وقت لا يزال فيه المستوطنون يواصلون هجماتهم على القرى والبلدات، حيث أحرقوا منزلا في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وهاجموا معملا لقص الحجر (كسّارة) في بلدة كفر الديك بمدينة سلفيت وأحرقوا معدات ثقيلة فيه، وهاجموا عاملين فيه وأصابوهم بجروح، حسب وفا.

وفي قرية أم صفا شمال غرب مدينة رام الله، اقتحم المستوطنون منطقة وادي الزيتون جنوب القرية، وأقاموا بؤرة استيطانية، كما أقاموا بؤرة أخرى على أراضي بلدة دير استيا شمال محافظة سلفيت.

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وشن المستوطنون هجوما على المزارعين في بلدة إذنا في مدينة الخليل ومنعوهم من الوصول إلى أراضيهم، وكذلك منعوا المزارعين من رعي أغنامهم في مناطق الأغوار الشمالية.

اعتقالات بالجملة

من جهة ثانية، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة بمناطق متفرقة من الضفة، لكنها تركزت في مدن نابلس وطولكرم وجنين، وطالت نحو 60 فلسطينيا، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.

وطالت الاعتقالات 24 فلسطينيا في نابلس، نصفهم من قرية تل جنوب غرب المدينة، و14 من مدينة طولكرم وغيرها من المحافظات.

وفي قرية تل، التي شهدت أول أمس الجمعة استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل إسرائيليين اثنين، لا تزال قوات الاحتلال تحاصر القرية وأخذت قياسات منزل الشهيد فاروق رمضان، تمهيدا لهدمه، وأغلقته، ومنعت العائلة من دخوله.

وظهر الشهيد رمضان في مقطع مصور وهو يسحب سلاح أحد المستوطنين الذين هاجموا المواطنين في قرية تل صباح الجمعة واشتبكوا معهم، حيث أطلق النار وقتل إسرائيليين.

وفي السياق، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تشديد إجراءاتها العسكرية في كافة أنحاء الضفة الغربية، حيث تغلق معظم الحواجز العسكرية وتمنع تنقل المواطنين، وأظهرت مقاطع مصورة متداولة اعتداءات مباشرة بالضرب المبرح من جنود إسرائيليين على شبان في الخليل جنوبا وفي بلدة حوارة جنوب نابلس.