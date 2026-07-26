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23 مفقودا إثر غرق سفينة فيتنامية في بحر جنوب الصين

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Chinese rescuers take part in a joint maritime search-and-rescue exercise in the south china sea near Sanya, a city in the southernmost island province of Hainan, June 26, 2004. China's maritime safety authorities staged the first massive maritime search-and-rescue exercise between China's mainland and the Hong Kong special administrative region on Saturday, involving two planes, 29 ships and 400-plus staffers. REUTERS/China Photos WC/CP
فرق إنقاذ صينية خلال تمرين بحري سابق للبحث والإنقاذ في بحر جنوب الصين (رويترز)
Published On 26/7/2026

تواصل فرق الإنقاذ البحري الصينية جهودها للبحث عن 23 شخصا مفقودا، إثر غرق سفينة شحن فيتنامية في بحر جنوب الصين كانت تقل 62 فردا، وفقا لما ذكرته قناة "سي سي تي في" الصينية الرسمية صباح اليوم الأحد.

وأفادت وكالة أنباء شينخوا الرسمية، نقلا عن سلطات مقاطعة هاينان الصينية، بأن السفينة المنكوبة تحمل اسم "خوي نغوين 18″، وهي مسجلة في فيتنام ويبلغ طولها نحو 70 مترا.

ووفقا للأنباء الواردة فقد واجهت السفينة عطلا قرب شعاب يونغشو المرجانية أسفر عن غرقها.

وأفادت السلطات بأنه تم إنقاذ 39 شخصا حتى الآن.

وبحسب شينخوا، رصدت سفينة تابعة لمكتب الإنقاذ في وزارة النقل الصينية أول إشارة بدا أنها للاستغاثة من السفينة قبيل الساعة 18:30 من مساء السبت (10:30 بتوقيت غرينتش).

وتشارك 6 سفن صينية ومروحية إنقاذ إلى جانب سفينة فيتنامية في عمليات البحث المستمرة عن المفقودين.

يُذكر أن بكين تطالب بالسيادة على غالبية الجزر والشعاب المرجانية في بحر جنوب الصين، بما يشمل مناطق مائية وجزرا قريبة من سواحل دول مجاورة، وهو ما اعتبرت محكمة تحكيم دولية أنه يفتقر إلى أي سند قانوني.

المصدر: الفرنسية

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