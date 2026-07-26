23 مفقودا إثر غرق سفينة فيتنامية في بحر جنوب الصين

تواصل فرق الإنقاذ البحري الصينية جهودها للبحث عن 23 شخصا مفقودا، إثر غرق سفينة شحن فيتنامية في بحر جنوب الصين كانت تقل 62 فردا، وفقا لما ذكرته قناة "سي سي تي في" الصينية الرسمية صباح اليوم الأحد.

وأفادت وكالة أنباء شينخوا الرسمية، نقلا عن سلطات مقاطعة هاينان الصينية، بأن السفينة المنكوبة تحمل اسم "خوي نغوين 18″، وهي مسجلة في فيتنام ويبلغ طولها نحو 70 مترا.

ووفقا للأنباء الواردة فقد واجهت السفينة عطلا قرب شعاب يونغشو المرجانية أسفر عن غرقها.

وأفادت السلطات بأنه تم إنقاذ 39 شخصا حتى الآن.

وبحسب شينخوا، رصدت سفينة تابعة لمكتب الإنقاذ في وزارة النقل الصينية أول إشارة بدا أنها للاستغاثة من السفينة قبيل الساعة 18:30 من مساء السبت (10:30 بتوقيت غرينتش).

وتشارك 6 سفن صينية ومروحية إنقاذ إلى جانب سفينة فيتنامية في عمليات البحث المستمرة عن المفقودين.

يُذكر أن بكين تطالب بالسيادة على غالبية الجزر والشعاب المرجانية في بحر جنوب الصين، بما يشمل مناطق مائية وجزرا قريبة من سواحل دول مجاورة، وهو ما اعتبرت محكمة تحكيم دولية أنه يفتقر إلى أي سند قانوني.