وفاة 35 شخصا وإصابة 30 آخرين باصطدام حافلتي ركاب في سوريا

لقي 35 شخصا مصرعهم وأصيب 30 آخرون، السبت، جراء تصادم حافلتي ركاب بين منطقتي السخنة وتدمر على طريق دمشق دير الزور في البادية السورية، وفق حصيلة أولية أعلنتها وزارة الصحة السورية ونقلها التلفزيون الرسمي.

وأفادت وزارة الداخلية السورية بأن الحادث وقع بين حافلة تقل عددا من منتسبي قوى الأمن الداخلي وحافلة مدنية، من دون الكشف عن عدد الضحايا من عناصر قوى الأمن.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة إن حصيلة الضحايا بلغت حتى الآن 35 وفاة و30 مصابا، فيما أكد مدير الطوارئ وإدارة الكوارث في دير الزور نقل 37 مصابا وخمس جثث إلى مدينة تدمر، مع استمرار عمليات الإخلاء والإسعاف في موقع الحادث.

وفي إطار الاستجابة الطارئة، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن وزارة الدفاع دفعت بمروحيات للمشاركة في عمليات إجلاء المصابين ونقل الضحايا من موقع الحادث.

من جهته، قال وزير الداخلية السوري إن فقدان أشخاص كانوا في طريقهم لأداء واجبهم، إلى جانب سقوط مدنيين أبرياء بين الضحايا، يجعل من الحادث فاجعة مؤلمة على الصعيدين الإنساني والوطني.

بدوره، أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن فرق الدفاع المدني التابعة للوزارة استجابت فور وقوع الحادث المأساوي قرب مدينة السخنة، حيث عملت على إخماد النيران في موقع التصادم، وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، إضافة إلى نقل جثامين الضحايا واستكمال الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة.

وتقدم الصالح بالتعازي إلى ذوي الضحايا وللشعب السوري، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.