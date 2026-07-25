قطر تعلن استئناف أنشطة الملاحة البحرية

أعلنت وزارة المواصلات القطرية -في بيان عبر منصة إكس، اليوم السبت- استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل، بدءا من يوم غد الأحد، ‌لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن.

ودعت الوزارة -في بيان- الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات البحرية السارية والتأكد من وجود جميع معدات السلامة والحراسة اللازمة على متنها قبل الإبحار وأثنائه، لضمان أعلى درجات السلامة والأمان لجميع الرحلات.

يأتي ذلك بعد أن نصحت دولة قطر يوم 12 يوليو/تموز الجاري جميع السفن بتعليق الملاحة والأنشطة البحرية حتى إشعار آخر.

ولم تذكر قطر سبب الإرشادات الصادرة في ذلك التاريخ، لكنها جاءت بعد إعلان وزارة الداخلية القطرية تسجيل 3 إصابات، من بينها طفل، جراء سقوط شظايا ناتجة عن عمليات اعتراض الهجمة الصاروخية التي استهدفت البلاد.

ومنذ قرابة أسبوعين، تشن الولايات المتحدة هجمات على إيران، بدعوى الرد على استهداف طهران سفنا تجارية في مضيق هرمز.

وترد طهران بقصف ما تقول إنها "منشآت عسكرية أمريكية" في دول عربية، في حين أعلنت بعض تلك الدول أن هجمات إيران أسفرت عن ضحايا مدنيين وألحقت أضرارا بمنشآت مدنية.

وكانت واشنطن وطهران وقعتا في يونيو/حزيران الماضي مذكرة تفاهم تضمنت وقفا لإطلاق النار، عقب وساطة قطرية وباكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الثامن من يوليو/تموز الجاري انتهاء العمل بوقف إطلاق النار.