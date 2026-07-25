"قد يحدث خلال 48 ساعة".. زيلينسكي يحذّر من هجوم روسي كبير

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من احتمال شن روسيا ضربة صاروخية كبيرة خلال الساعات الـ48 المقبلة، داعيا المواطنين إلى عدم تجاهل إنذارات الغارات الجوية، في وقت أسفرت فيه هجمات روسية على مدينة سومي شمال شرقي البلاد عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.

وقال زيلينسكي إن الهجوم الروسي المحتمل قد يبدأ اعتبارا من اليوم السبت، مضيفا أن المعلومات الأولية تشير إلى إمكانية وقوعه خلال 48 ساعة.

وجاء التحذير غداة هجوم صاروخي روسي استهدف ما وصفه الرئيس الأوكراني بأنه معرض للأسلحة غرب كييف، وأسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة نحو 100 آخرين.

قتلى في سومي

وقال رئيس الإدارة العسكرية في مدينة سومي سيرغي كريفوشينكو إن شخصين قُتلا وأصيب اثنان آخران جراء ضربة نفذتها مسيّرة نفاثة على مكتب للبريد.

وأوضح أن أحد القتيلين رجل يبلغ من العمر 49 عاما، في حين تعمل السلطات على تحديد هوية القتيل الثاني.

وأفادت السلطات المحلية بأن هجمات المسيّرات ألحقت أضرارا بمحطة وقود وسقف مجمع سكني ومنشأة للبنية التحتية، بينما تتمركز القوات الروسية على بعد نحو 20 كيلومترا من المدينة.

وفي زاباروجيا جنوبي أوكرانيا أصيب رجل في هجوم روسي، وفق رئيس الإدارة العسكرية في المدينة إيفان فيدوروف.

وعلى الجانب الروسي، أعلن الحاكم بالإنابة لمقاطعة بيلغورود الحدودية تعرض المدينة لهجوم واسع بالمسيّرات الأوكرانية.

وقال إن الهجوم أسفر عن وقوع إصابات وأضرار واندلاع حرائق في عدد من الشوارع.

اتهامات بتعبئة روسية جديدة

وفي تطور متصل، اتهم زيلينسكي روسيا بالاستعداد لتنفيذ موجة جديدة وواسعة من التعبئة العسكرية خلال الخريف المقبل، قائلا إن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية قدمت له معلومات واضحة بهذا الشأن.

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وأضاف أن روسيا تخسر على الجبهة أعدادا من الجنود تفوق أعداد المجندين الجدد "ومع ذلك لا يزال الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم تكثيف الهجمات وتوسيع نطاق هذه الحرب".

ودعا زيلينسكي إلى مواجهة ما وصفه بالتهديد الروسي على مختلف المستويات عبر مواصلة الضربات في العمق الروسي، إلى جانب تكثيف التحركات الدبلوماسية مع الدول الساعية إلى السلام.

وكانت روسيا قد أعلنت -في سبتمبر/أيلول 2022- موجة تعبئة استدعت بموجبها نحو 300 ألف من جنود الاحتياط.

مصنع للمسيّرات في الولايات المتحدة

وفي سياق تعزيز القدرات العسكرية الأوكرانية، أعلن زيلينسكي أن التعاون بين كييف وواشنطن في مجال الطائرات المسيّرة سيشمل إنشاء مصنع في الولايات المتحدة يعتمد على التكنولوجيا الأوكرانية.

وقال -في مقابلة أمس الجمعة- إن بلاده تريد الإسراع في تنفيذ اتفاق مبدئي توصلت إليه مع واشنطن بشأن إنتاج المسيّرات.

وأضاف زيلينسكي أن المسيّرات الأوكرانية أصبحت قادرة على التحليق مسافات تتجاوز 3 آلاف كيلومتر، مع توقعات بزيادة مداها خلال الفترة المقبلة، واصفا الاتفاق مع الولايات المتحدة بأنه مربح للطرفين.

وأشار إلى أن الخطة تشمل إنشاء مصنع كبير وخطوط إنتاج في الولايات المتحدة، في حين قال مصدر مطلع في واشنطن إن تفاصيل الاتفاق لا تزال قيد الصياغة.

وتأتي صياغة الاتفاق قُبيل محادثات مقررة بين زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الثلاثاء المقبل، وفق مسؤول في البيت الأبيض.

وتتواصل الحرب الروسية على أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022، في ظل استمرار المعارك على جبهات عدة وتبادل الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مناطق داخل البلدين.