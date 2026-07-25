على حافة الانفجار.. جيش الاحتلال يجتاح الضفة والمستوطنون يصعّدون هجماتهم

شهدت مناطق عدة في الضفة الغربية -فجر اليوم السبت- موجة جديدة من اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين، مما أسفر عن إصابة فتى ومسنّ فلسطينييْن برصاص الاحتلال في بيت لحم ونابلس.

وأفاد مراسلو الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر جنوب أريحا ومدينة قلقيلية وقرية كوبر في قضاء رام الله وبلدة كفر عقب شمال القدس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد وقريتيْ الزبابدة وبرقين في محافظة جنين، إلى جانب قرية فرعون جنوبي محافظة طولكرم.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية قريوت جنوب المدينة، وأطلقت قنابل الغاز باتجاه منازل الفلسطينيين، وهاجم مستوطنون منازل فلسطينيين في قرية عوريف جنوبي نابلس، وفق مراسلة الجزيرة.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن -مساء أمس الجمعة- إصابة فتى برصاص قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز خلال اقتحام محيط المخيم.

كما أعلن الهلال الأحمر إصابة مسن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في قرية صرة بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية.

ومن جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية "جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين الإرهابيين" بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، وحذّرت من أن حكومة الاحتلال تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار، تنفيذا لما وصفتها بمخططاتها الاستعمارية.

وبدورها، قالت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية للجزيرة إن المستوطنين يهاجمون الفلسطينيين بدعم من الجيش الإسرائيلي، معتبرة أنهم باتوا يوجهون تحركاته.

وأضافت أنه لا توجد جهة تحمي الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين، مطالبة الأمم المتحدة بالتحرك لحمايتهم.

وتأتي هذه التطورات عقب استشهاد 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال وإصابة 4 آخرين، بينهم 3 في حالة خطرة ببلدة تل جنوب غربي نابلس، بعد هجوم شنه مستوطنون مسلحون على البلدة واعتدائهم على سكانها وممتلكاتهم.

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وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي وإصابة 3 آخرين خلال الأحداث قرب البؤرة الاستيطانية "حفات جلعاد"، وفرضت قوات الاحتلال بعد ذلك حصارا على مدينة نابلس وبلدة تل، ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى الضفة الغربية.

كما وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس الجيش لتنفيذ عملية واسعة في قرى بالضفة الغربية، وأعلنا بدء إجراءات لتشريع بؤر استيطانية وإقامة أخرى جديدة.