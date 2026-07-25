"رخيص وفعال ويصعب تدميره".. إيران تعزز اعتمادها على صاروخ "خيبر شكن"

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم السبت -نقلا عن مسؤولين أمريكيين- أن إيران تستخدم صواريخ من نوع "خيبر شكن" في هجماتها على القواعد الأمريكية بالمنطقة، منذ تجدد المواجهة قبل نحو أسبوعين.

وأشار المسؤولون إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها أسقطوا معظم صواريخ "خيبر شكن" طوال فترة الحرب، غير أن بعضها تمكن من اختراق الدفاعات والوصول إلى أهدافه.

تكتيك عسكري جديد

ووفق المسؤولين، فإن طهران اعتمدت مؤخرا مزيجا من مسارات الطيران والمناورات والسرعات المختلفة، في سبيل تضليل الدفاعات الأمريكية.

وإلى جانب ذلك، أوضح المسؤولون أن إيران عمدت إلى إطلاق طائرات هجومية مسيرة عالية السرعة، إضافة إلى صواريخ أقل تطورا، في المواقع نفسها التي تستهدفها بصواريخ "خيبر شكن"، مع مواصلة تعديل تكتيكاتها طوال فترة المواجهة.

وأضافت "وول ستريت جورنال" أنه منذ انهيار وقف إطلاق النار، دأبت إيران على استهداف المناطق السكنية التي تتمركز فيها القوات الأمريكية، في قواعدها المنتشرة في أنحاء الشرق الأوسط، كما استهدفت الرادارات التي تدعم الدفاعات الجوية، ضمن إستراتيجية "تُعرّض الجنود الأمريكيين لمخاطر أكبر"، وفق الصحيفة.

مواصفات "خيبر شكن"

وتنقل الصحيفة عن محللين عسكريين قولهم إن صواريخ "خيبر شكن" يمكن تزويدها بالوقود، وتحميلها بسرعة في شاحنات أو مركبات أخرى لإطلاقها، في محاولة للتهرب من الطائرات الحربية الأمريكية والإسرائيلية الساعية لتدمير مواقع الصواريخ الإيرانية.

وحول آلية عمله، توضح الصحيفة -نقلا عن محللين ومسؤولين- أن بعض نسخ الصاروخ يُجهَّز فيها الجزء الأمامي -الذي يحمل الرأس الحربي المتفجر وينفصل خلال المرحلة الأخيرة من الطيران- بمحرك صغير، يمكّنه من تعديل مساره عند اقترابه من هدفه، بسرعة تفوق 9 آلاف كيلومتر في الساعة.

وطورت إيران صاروخ خيبر شكن الباليستي، ليشكل طفرة ضمن فئة الوقود الصلب المتوسطة المدى، إذ تم تصميمه بهيكل خفيف يتيح له تخطي أنظمة الدفاع الجوي عبر تنفيذ مسارات طيران منحنية معقدة.

ويعتمد الصاروخ في إصابة أهدافه على نظام ملاحة داخلي محصن ضد التشويش، مع قدرة على تحديث المسار خلال الطيران، مما يمنحه مرونة عالية في ضرب الأهداف المحصنة والمنقولة على حد سواء.

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ويخلص خبراء إلى أن الإيرانيين أدركوا خلال الحرب الجارية أن صواريخ "خيبر شكن" ممتازة، بالنظر إلى أنها رخيصة الإنتاج، ومرنة في أنظمة الإطلاق، وفعالة للغاية، وفق الصحيفة.

وتشير تقديرات أمريكية وإسرائيلية -بحسب وول ستريت جورنال- إلى أن إيران كانت تمتلك 2500 صاروخ من طراز خيبر شكن وصواريخ أخرى متوسطة المدى قبل اندلاع الحرب، لافتة إلى احتمالية إعادة تجميع مزيد من هذه الصواريخ في قواعد تحت الأرض.

وفي تقرير آخر أمس الجمعة، كشفت وول ستريت جورنال، استنادا إلى صور أقمار صناعية حديثة، أن إيران سارعت إلى إعادة بناء بنى تحتية أصابتها الحملة الأمريكية الإسرائيلية، من قواعد صاروخية محصنة داخل الجبال إلى جسور وموانئ ومنشآت إنتاج، بوتيرة أثارت قلق مسؤولين إسرائيليين وغربيين.