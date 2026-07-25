الجيش السوداني يضيق الخناق على الدعم السريع بمحاور عدة في شمال كردفان

شن الجيش السوداني، اليوم السبت، هجمات مكثفة من عدة محاور في ولاية شمال كردفان، في إطار عمليات عسكرية تستهدف تضييق الخناق على قوات الدعم السريع، بالتزامن مع إعلان سيطرته على مدينة أم سيالة ذات الأهمية الإستراتيجية، ما قد يمهد لتقدم جديد نحو مدينتي بارا وجبرة الشيخ.

وأفادت مصادر مطلعة لمراسل الجزيرة من أم درمان وضاح الطيب بأن الجيش كثف عملياته العسكرية باتجاه عدد من المناطق، في مقدمتها مدينة بارا، ثاني أكبر مدن ولاية شمال كردفان، إلى جانب منطقة جبرة الشيخ، في محاولة لتقليص نفوذ قوات الدعم السريع في تلك المناطق.

وبحسب مصدر عسكري للجزيرة، فقد بسط الجيش السوداني سيطرته الكاملة على مدينة أم سيالة، التي تُعد نقطة محورية في مسرح العمليات، نظرا لموقعها الذي يحد من حركة قوات الدعم السريع، كما يفتح الطريق أمام تقدم القوات الحكومية باتجاه مدينتي بارا وجبرة الشيخ.

ويرى متابعون أن استمرار تقدم الجيش في هذا المحور قد يقوده إلى إحكام السيطرة على كامل ولاية شمال كردفان، التي شهدت خلال الأيام الماضية تصعيدا عسكريا، خاصة في عاصمتها مدينة الأبيض، التي تعرضت لهجمات بطائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

ووفقا للمصادر العسكرية، فإن سيطرة الجيش على أم سيالة تهدف أيضا إلى تقليص التهديد الذي كانت تشكله قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض من تلك الجهة، عبر إبعاد مواقع تمركزها وتقليص قدرتها على تنفيذ هجمات بالطائرات المسيرة أو غيرها من الوسائل.

وتشير المعطيات الميدانية إلى أن الجيش يسعى، من خلال مواصلة تقدمه نحو بارا وجبرة الشيخ، إلى استكمال السيطرة على شمال كردفان، في خطوة قد تحدث تحولا في مسار العمليات العسكرية بالإقليم، وتقلص من نطاق انتشار قوات الدعم السريع في واحدة من أهم الولايات الإستراتيجية في غرب السودان.