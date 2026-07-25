فلافيو بولسونارو يضمن تمثيل حزبه في سباق الرئاسة بالبرازيل

حصل السيناتور البرازيلي فلافيو بولسونارو -نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو– رسميا على بطاقة الترشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة ضد الرئيس الحالي لولا دا سيلفا، وذلك بعد نيله ثقة "الحزب الليبرالي" الذي ينتمي إليه والده.

وجاء ترشح فلافيو بولسونارو رغم العراقيل العديدة التي تواجه حملته الانتخابية. وشهد المؤتمر الذي اختاره فيه الحزب مرشحا للانتخابات المقبلة حضور نحو 500 شخص تجمعوا في ساحة "أرينا ميركادو ليفر بلكامبو" في مدينة ساو باولو، مرددين هتافات مؤيدة له.

وتمكن فلافيو بولسونارو من استقطاب الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي لحضور المؤتمر، كما يتوقع أن يحصل على دعم عدد من أعضاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

عراقيل انتخابية

لكن المؤتمر شهد غياب عدد من الشخصيات السياسية البارزة في البرازيل، مما يعكس الصعوبات التي يواجهها نجل الرئيس السابق في تشكيل تحالف انتخابي قادر على منافسة لولا دا سيلفا.

ومن أبرز الغائبين عن المؤتمر زوجة أبيه ميشيل بولسونارو (45 عاما)، وهي شخصية تحظى بشعبية واسعة لدى عديد من الناخبين الإنجيليين.

ولا يزال فلافيو بولسونارو يبحث عن نائب له في البطاقة الانتخابية، كما أنه لا يحظى بدعم أحزاب الوسط، خلافا لما كان عليه وضع والده خلال حملاته الانتخابية السابقة.

وفشل بولسونارو الابن حتى الآن في استقطاب امرأة ذات وزن سياسي لتكون نائبته في السباق الرئاسي، بعد محاولات لاستمالة وزيرة الزراعة السابقة تيريزا كريستينا.

وفي الأثناء، من المتوقع أن يؤكد "حزب العمال" الذي ينتمي إليه الرئيس لولا دا سيلفا ترشح الرئيس (80 عاما) لولاية جديدة، خلال مؤتمر يعقد في الثاني من أغسطس/آب المقبل بمدينة ساو باولو، التي تعد إحدى أبرز ساحات المعركة الانتخابية في اقتراع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.