اغتيال مدير شرطة وشهيدان بغارات إسرائيلية على غزة

أعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد مدير شرطة محافظة شمال القطاع إثر استهدافه بمسيّرة إسرائيلية في حي الشيخ رضوان، كما استُشهد فلسطينيان وأصيب أكثر من 10 أشخاص بغارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ صباح اليوم السبت.

وأكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة استشهاد مدير شرطة محافظة شمال غزة العميد عبد الناصر محمد المقادمة (54 عاما) إثر استهدافه بمسيّرات جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

يأتي ذلك في وقت تصعّد فيه إسرائيل عدوانها على غزة وقطاعاتها الخدمية -وفي مقدمتها جهاز الشرطة- عبر استهداف قادته وأفراده.

وفي 14 يوليو/تموز الجاري، أعلنت الوزارة استشهاد 6 بينهم مدير مركز شرطة مخيم جباليا شمالي القطاع وضباط فيه، بقصف إسرائيلي استهدف نقطة للشرطة غربي المخيم.

شهداء وجرحى

وغير بعيد عن سياق الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شن جيش الاحتلال غارات على خان يونس جنوبي القطاع، أسفرت عن استشهاد فلسطينيَّين وإصابة أكثر من 10، بعضهم بجروح خطرة.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار عن استشهاد 1191 فلسطينيا وإصابة 3853، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة اليوم السبت.

وترتكب إسرائيل إبادة جماعية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي، خلّفت أكثر من 73 ألف شهيد وما يزيد على 173 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية.

أزمة جوع

على صعيد الوضع الإنساني، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن ثلثي سكان غزة قد يواجهون مستويات حادة من الجوع بحلول نهاية العام، مع تقليص المنظمات الإنسانية تدفقات المساعدات بسبب نقص التمويل.

ويعتمد أغلبية السكان على المساعدات الإنسانية بعد أكثر من عامين من الحرب والنزوح المتكرر والقيود المشددة ‌التي تفرضها إسرائيل على إيصال المساعدات.

وأظهرت نتائج مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن عدد الذين يواجهون جوعا حادا انخفض إلى 1.2 مليون بين منتصف أبريل/نيسان ونهاية يونيو/حزيران الماضيين.

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لكن هذا العدد من المتوقع أن يرتفع إلى أكثر من 1.4 مليون شخص، أي ما يعادل 67% من السكان، بحلول ديسمبر/كانون الأول، بسبب تراجع المساعدات.