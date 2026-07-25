استنفار إسرائيلي بعد تحطم مسيّرة قرب منزل بن غفير

أعلن مكتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن تحطم طائرة مسيرة قرب منزله في مستوطنة كريات أربع جنوب الضفة الغربية، فيما قال الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) إنهما باشرا التحقيق في ملابسات الحادث، قبل أن تذكر هيئة البث الإسرائيلية أن المسيرة كانت تحمل كاميرا فقط.

وجاء الحادث في ظل تصاعد التوتر في الضفة الغربية، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن السلطات الأمنية تعاملت مع سقوط المسيرة بحساسية، في ضوء حوادث سابقة شهدت وصول مسيرات إلى أهداف داخل إسرائيل خلال الحرب على لبنان، وصعوبة رصد بعضها من قبل منظومات الدفاع الجوي.

وفي موازاة ذلك، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن الحكومة ستواصل توسيع الاستيطان، مؤكدا المصادقة على بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنة عيلي شمال رام الله، إلى جانب توسيعها ثلاثة أضعاف، والاستمرار في إنشاء المزارع والبؤر الاستيطانية، معتبرا ذلك جزءا من تعزيز أمن إسرائيل.

ميدانيا، شهدت الضفة الغربية سلسلة اقتحامات واعتقالات، أبرزها في قرية تل جنوب غرب نابلس، حيث اقتحمت قوات الاحتلال القرية، واعتقلت أكثر من 50 فلسطينيا، وداهمت نحو 70 منزلا، وحولت أحدها إلى ثكنة عسكرية، قبل أن تفرج عن معظم المعتقلين، مع إبقاء مداخل القرية مغلقة.

وفي جنوب الخليل، أفرجت قوات الاحتلال عن فلسطيني كانت قد اتهمته بمحاولة خطف سلاح مستوطن في منطقة سوسيا بمسافر يطا، بعد أن قالت مصادر فلسطينية إن الحادث بدأ باعتداء مستوطنين على راع مسن للأغنام، وإن فلسطينيين تدخلوا لحمايته.

كما شهد المدخل الجنوبي لمدينة بيت لحم، في منطقة النشاش، اعتداءات نفذها مستوطنون بإلقاء الحجارة على مركبات فلسطينية وإلحاق أضرار بها، في وقت سجلت فيه حرائق بأراض في منطقة كفر مالك شرق رام الله.

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تأتي هذه التطورات وسط مخاوف من تصاعد الاحتكاكات، بعد دعوات أطلقها مستوطنون للنزول في مسيرات بالضفة الغربية، مما يثير مخاوف من وقوع مواجهات جديدة بين المستوطنين والفلسطينيين.