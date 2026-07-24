واصلت إبحارها.. استهداف سفينة سعودية جديدة بالبحر الأحمر

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول بالهيئة العامة للنقل بأن سفينة سعودية تعرضت للاستهداف خلال إبحارها في البحر الأحمر، اليوم الجمعة، نتج عنه إصابة طفيفة في بدن السفينة.

وأوضح المصدر أن السفينة (NCC MASA) واصلت إبحارها إلى وجهتها بعد التأكد من سلامة السفينة وأفراد طاقمها.

واعتبر المصدر بالهيئة العامة للنقل السعودي، أن استمرار هذه الاستهدافات يمثل انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها.

وتواصلت خلال الساعات الماضية، ردود الأفعال الدولية حول هجمات جماعة الحوثي على سفن سعودية في البحر الأحمر، إذ قوبلت برفض أممي ودولي، مقابل تمسك الجماعة بموقفها، مدعية الحصول على "تفويض شعبي" في اليمن لحصار موانئ السعودية.

وأمس الخميس، أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن سفينة سعودية تعرضت للاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمتها دون تسجيل إصابات.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت مساء الأربعاء استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين في البحر الأحمر بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، وقالت إن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق فيهما.

وقبل ذلك بيومين، أعلنت الجماعة فرض "حظر ملاحة بحرية" على السعودية، ردا على ما قالت إنه حصار تفرضه الرياض على المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

ومنذ مطلع يوليو /تموز الجاري، تصاعد التوتر في اليمن وشهدت بعض الجبهات أعنف مواجهات منذ عام 2022.