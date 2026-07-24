عاجل,
أخبار

عاجل | مصادر دبلوماسية: الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية تعفي المدعي العام كريم خان من منصبه

حفظ

ترامب ومادورو
Published On 24/7/2026

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

إعلان