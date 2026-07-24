عاجل | القيادة المركزية الأمريكية: بدأنا جولة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية

القيادة المركزية الأمريكية: بدأنا جولة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية

القيادة المركزية الأمريكية: بدأنا جولة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية

القيادة المركزية الأمريكية: الليلة الـ١٣ على التوالي من الضربات التي تهدف لمحاسبة إيران والحد من تهديداتها على حركة الملاحة التجارية

مساعد محافظ خوزستان في إيران: هجمات صاروخية أمريكية استهدفت عدة مناطق في محيط مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد

القيادة المركزية الأمريكية: الليلة الـ١٣ على التوالي من الضربات تهدف لمحاسبة إيران والحد من تهديداتها على حركة الملاحة التجارية

وكالة فارس الإيرانية: دوي انفجارات في مدينة بندر عباس بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد

التلفزيون الإيراني: دوي انفجار في محيط مدينة أميدية بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد

التلفزيون الإيراني: دوي انفجار في الساحل الجنوبي لجزيرة قشم بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد

التلفزيون الإيراني: دوي انفجار قرب مدينة أنديمشك بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد

عاجل | التلفزيون الإيراني: دوي انفجارات في 7 مناطق بمدينة الأهواز في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد

التفاصيل بعد قليل..